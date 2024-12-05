Экипаж Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

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Экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52М нанес ракетный удар по опорному пункту и личному составу Вооруженных сил Украины в приграничной зоне Курской области.
Удар был произведен в рамках выполнения задачи по поддержке группировки «Север», передает Telegram-канал Минобороны РФ.
По данным ТАСС, координаты для атаки были переданы авиационным наводчиком, а после выполнения миссии экипаж вертолета успешно выполнил противоракетный манёвр и выпустил тепловые ловушки.
Минобороны РФ подтвердило уничтожение целей.
Также известно, что в ночь с 4 на 5 декабря силы противовоздушной обороны РФ в течение часа ликвидировали девять беспилотников самолетного типа, атаковавших территорию Брянской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что во Франции случился политический кризис - правительство уйдет в отставку впервые с 1962. Утром 5 декабря премьер-министр Франции Мишель Барнье подаст прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону.
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По данным ТАСС, координаты для атаки были переданы авиационным наводчиком, а после выполнения миссии экипаж вертолета успешно выполнил противоракетный манёвр и выпустил тепловые ловушки.
Минобороны РФ подтвердило уничтожение целей.
Также известно, что в ночь с 4 на 5 декабря силы противовоздушной обороны РФ в течение часа ликвидировали девять беспилотников самолетного типа, атаковавших территорию Брянской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что во Франции случился политический кризис - правительство уйдет в отставку впервые с 1962. Утром 5 декабря премьер-министр Франции Мишель Барнье подаст прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону.
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Мария Моисеева