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Экипаж Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52М нанес ракетный удар по опорному пункту и личному составу Вооруженных сил Украины в приграничной зоне Курской области.
Удар был произведен в рамках выполнения задачи по поддержке группировки «Север», передает Telegram-канал Минобороны РФ.


По данным ТАСС, координаты для атаки были переданы авиационным наводчиком, а после выполнения миссии экипаж вертолета успешно выполнил противоракетный манёвр и выпустил тепловые ловушки.



Минобороны РФ подтвердило уничтожение целей.

Также известно, что в ночь с 4 на 5 декабря силы противовоздушной обороны РФ в течение часа ликвидировали девять беспилотников самолетного типа, атаковавших территорию Брянской области.

Ранее «Радио 1» сообщало, что во Франции случился политический кризис - правительство уйдет в отставку впервые с 1962. Утром 5 декабря премьер-министр Франции Мишель Барнье подаст прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону.

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Девять БПЛА ВСУ уничтожены над Брянской областью за ночь силами ПВО
05 декабря 2024, 04:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Ночью с 4 на 5 декабря силы противовоздушной обороны РФ в течение часа ликвидировали девять беспилотников самолетного типа, атаковавших территорию Брянской области.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

На месте инцидента работают оперативные и экстренные службы, проверяющие ситуацию и обеспечивающие безопасность. Уничтожение дронов осуществили подразделения ПВО Министерства обороны России.

Ранее «Радио 1» передавало, что пограничники РФ ценой жизни сорвали прорыв ВСУ под Суджей и спасли мирных жителей. Также известно, что этой ночью три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ.

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Пограничники ценой жизни сорвали прорыв ВСУ под Суджей и спасли мирных жителей
RT: Два пограничника ценой жизни сдержали прорыв ВСУ у Суджи ради эвакуации
05 декабря 2024, 04:14

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Два пограничника из Псковской области погибли во время отражения прорыва Вооруженных сил Украины в районе Суджи Курской области. Их действия позволили выиграть время для эвакуации мирных жителей, рассказал брат одного из бойцов Александр Орехов в беседе с RT.
Информация о гибели Юрия Орехова и Юрия Милютина была подтверждена их родственниками в ноябре, после нескольких месяцев отсутствия связи.

По словам знакомых погибших, пограничники проявили героизм, до последнего обороняя участок границы в районе Олешни.

2 декабря в городе Себеже прошли похороны бойцов, оставивших после себя несовершеннолетних детей. Коллеги и близкие отмечают их отвагу, поддержку друг друга и заботу о других людях.

Ранее «Радио 1» сообщало, что глава Ялуторовска Вячеслав Смелик заявил о смерти военного комиссара из Тюменской области Родиона Хабарова в зоне проведения спецоперации (СВО) на Украине.

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Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ
В Белгородской области зафиксированы удары БПЛА ВСУ по трем населенным пунктам
05 декабря 2024, 03:22

Фото: iStock/Dragon Claws

В Белгородской области беспилотники ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам: Шебекино, Политотдельскому и Грузскому.
По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В городе Шебекино взрывные устройства, сброшенные с дрона, вызвали пожар, уничтожив три легковых автомобиля и один грузовик «ГАЗель». Также повреждено несколько квартир и лестничный марш в одном из подъездов многоквартирного дома.

В поселке Политотдельский из-за сброса устройства загорелся автомобиль, который сотрудники МЧС оперативно потушили. В результате другой атаки повреждения получили два легковых автомобиля.

В Грузском Борисовского района после удара БПЛА загорелся легковой автомобиль, огонь также был ликвидирован. Губернатор отметил, что информация о последствиях уточняется.

Ранее «Радио 1» передавало, что в результате обстрела ВСУ Новой Каховки серьезно пострадал ребенок.

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Двух мужчин задержали в Белоруссии за финансирование ВСУ
Двух жителей Могилева задержали в Белоруссии за финансирование ВСУ
05 декабря 2024, 02:56

Фото: iStock/Yingko

Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (ДФР КГК) Белоруссии задержали двух жителей Могилева по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины и экстремистских организаций, связанных с эмигрантами из Белоруссии.
Операция была проведена при поддержке бойцов спецназа «Рысь», сообщается в Telegram-канале пресс-службы внутренних войск Министерства внутренних дел Белоруссии.

В ходе обысков у задержанных изъяты мобильные устройства, компьютерная техника, а также значительная сумма денег — 62 970 долларов США и 4 300 белорусских рублей.

По данным внутренних войск МВД, техника использовалась для осуществления незаконной деятельности. Расследование продолжается, а материалы, включая видеозаписи задержания, опубликованы в Telegram-канале ведомства.



Ранее «Радио 1» сообщало, что 6 декабря в Минске президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят на заседании Высшего государственного совета Союзного государства ключевые документы в сфере безопасности.

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#сотрудники
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Ребенок ранен в результате обстрела ВСУ Новой Каховки
05 декабря 2024, 00:32

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В результате обстрела Новой Каховки пострадал ребенок 2009 года рождения. Его с осколочными ранениями ног доставили в Каховскую центральную районную больницу.
Обстрел произошел около 23:00, сообщили ТАСС представители администрации Херсонской области.

Снаряды также повредили фасад, кровлю и оконные рамы многоквартирного жилого дома. Местные власти уточняют детали инцидента. Обстановка в регионе остается напряженной.

Губернатор Вячеслав Гладков также писал в своем Telegram-канале, что при очередном обстреле Белгородской области со стороны украинских военных пострадал мирный житель. Мужчина из города Шебекино получил минно-взрывную травму и осколочное ранение спины.

Некоторое время назад сообщалось, что Рамзан Кадыров рассказал о сроках завершения спецоперации.

Ранее «Радио 1» передавало слова представителя России при ООН Василия Небензя о том, что единственная угроза украинским детям исходит от киевских властей.

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#ребёнок
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Глава Чечни рассказал о сроках завершения спецоперации
Кадыров заявил, что до окончания СВО осталось недолго
05 декабря 2024, 00:03

Рамзан Кадыров (kremlin.ru)

Рамзан Кадыров заявил, что завершение специальной военной операции произойдет в ближайшее время, передает РИА Новости.
В ходе прямой линии с жителями Чечни он выразил уверенность, что активные боевые действия скоро закончатся, однако перестрелки могут продолжаться из-за интересов определенных групп, которые стремятся извлекать выгоду из затяжных конфликтов.

«Перестрелки туда-сюда продолжатся, потому что есть и всегда бывали во все времена, во всех боевых и послевоенных событиях люди, которые заинтересованы в том, чтобы не закончилась война, а зарабатывать на этом», — пояснил Кадыров.
Глава Чечни также подчеркнул, что готов поддерживать продолжение военных действий до тех пор, пока угроза от противника не будет полностью устранена.

Ранее вечером 4 декабря Рамзан Кадыров подтвердил атаку дрона украинской армии в центре Грозного.

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Небензя: единственная угроза украинским детям исходит от киевских властей
04 декабря 2024, 21:32

Фото: iStock/ Vadven

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что единственная угроза для украинских детей — киевские власти, включая Владимира Зеленского, проинформировало агентство ТАСС.
«Единственная угроза украинским детям исходит из действий киевского режима, который видит в них всего лишь подрастающее пушечное мясо», — обратил внимание постоянный представитель при ООН.

Василий Небензя уточнил, что Киев будет отправлять украинских детей сражаться в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда совсем не останется военнообязанных постарше. Постоянный представитель при ООН подчеркнул, что украинские власти могут в ближайшем будущем рассмотреть данный вопрос с учетом сложившейся ситуации на фронте.

Ранее сообщалось, что двух северокорейских девушек обнаружили в зоне спецоперации — такую новость выпустил британский Daily Mail. Оказалось, что кореянки — это две русские девушки с изменёнными нейросетью лицами.

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Глава Чечни подтвердил атаку дрона украинской армии в центре Грозного
04 декабря 2024, 20:10

Фото: iStock/ NiseriN

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил атаку дрона украинской армии в центре Грозного, проинформировал Телеграм-канал Baza.
Рамзан Кадыров сообщил, что беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.

Глава Чечни обратил внимание, что от атаки беспилотника пострадали мирные жители. Взрыв БПЛА произошёл около пяти утра.

Ранее сообщалось, что на Украине началось серийное производство ракет-дронов «Паляница». Характеристики «Паляницы» не разглашаются, но, по словам главы киевского режима Владимира Зеленского, она «намного быстрее и мощнее» имеющихся на вооружении Киева дальнобойных дронов. О первом боевом применении нового беспилотника Зеленский говорил 24 августа.

Военный эксперт Андрей Кошкин считает, что новая украинская ракета-дрон «Паляница» вряд ли окажется эффективным оружием.

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Гладков: Местный житель пострадал при обстреле ВСУ города Шебекино
04 декабря 2024, 19:59

Фото: istockphoto/frantic00

При очередном обстреле Белгородской области со стороны украинских военных пострадал мирный житель. На этот раз под удар попал город Шебекино.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение спины. Попутным транспортом пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи его медицинским транспортом перевезут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Также, по словам руководителя областной администрации, во время обстрела повреждения получили около десятка частных домовладений и легковой автомобиль, припаркованный у одного из домов.

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#автомобиль
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#Вячеслав Гладков
#ранение
#белгородская область
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