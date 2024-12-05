Девять БПЛА ВСУ уничтожены над Брянской областью за ночь силами ПВО

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Ночью с 4 на 5 декабря силы противовоздушной обороны РФ в течение часа ликвидировали девять беспилотников самолетного типа, атаковавших территорию Брянской области.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
На месте инцидента работают оперативные и экстренные службы, проверяющие ситуацию и обеспечивающие безопасность. Уничтожение дронов осуществили подразделения ПВО Министерства обороны России.
Ранее «Радио 1» передавало, что пограничники РФ ценой жизни сорвали прорыв ВСУ под Суджей и спасли мирных жителей. Также известно, что этой ночью три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ.
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На месте инцидента работают оперативные и экстренные службы, проверяющие ситуацию и обеспечивающие безопасность. Уничтожение дронов осуществили подразделения ПВО Министерства обороны России.
Ранее «Радио 1» передавало, что пограничники РФ ценой жизни сорвали прорыв ВСУ под Суджей и спасли мирных жителей. Также известно, что этой ночью три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ.
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Мария Моисеева