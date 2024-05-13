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Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли химическое оружие против мирных жителей села Семеновка в Ясиноватском районе Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА Новости.
По словам местного жителя Сергея, эвакуированного российскими войсками из зоны конфликта в конце июня, украинские войска применили против жителей Семеновки отравляющие вещества. Химическое оружие вызвало затруднение дыхания, привкус миндаля и крови во рту, тошноту и рвоту.
В свою очередь еще один житель Семеновки – Андрей – рассказал, что вещество было сброшено с беспилотника.
Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике прогнозируют увеличение количества химических атак со стороны ВСУ. Такое мнение высказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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В свою очередь еще один житель Семеновки – Андрей – рассказал, что вещество было сброшено с беспилотника.
«Вещество сразу бьет в нос, типа нашатыря, потом начинают слезы идти, задыхаешься, дышать невозможно, до сих пор кашляю хожу... Через одеяло пытались дышать, с ветром уходило», – рассказал он.
Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике прогнозируют увеличение количества химических атак со стороны ВСУ. Такое мнение высказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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Александр Климов