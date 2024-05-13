В зоне проведения СВО появились роботы-подавители дронов

Фото: iStock/sommersby
Генеральный директор компании-разработчика «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко заявил, что роботы-подавители дронов появились в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает информационное агентство ТАСС.
По его словам, роботы-подавители дронов на базе системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тритон» начали защищать эвакуационные группы в серой зоне боевых действий. В дальнейшем подобные комплексы будут созданы для защиты штурмовых подразделений.
Ранее президент России Владимир Путин похвалил российскую армию за успешное преодоление техники РЭБ на Украине. Об этом он заявил во время встречи с военными.
Читайте также:
Эксперты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams
Партию современных танков Т-90М «Прорыв» отправили в зону спецоперации — видео
Министерство обороны получило партию минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров
Александр Климов