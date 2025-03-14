Стало известно, что за НЛО летало всю ночь над Киевом

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Неопознанный летающий объект, который наблюдали прошлой ночью над Киевом, мог оказаться дроном с габаритными огнями. Об этом заявил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru.
По его словам, ракетой это назвать сложно, так как она не стоит на месте, а движется со сверхзвуковой скоростью.
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«Вполне вероятно, что это был квадрокоптер с габаритными огнями, который летал над Киевом с различными целями: разведки, подавления, радиоэлектронной разведки и так далее», — поделился мнением генерал.Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» писал, что в небе жители могли наблюдать полет неизвестного объекта, который мог быть метеоритом. По информации украинских СМИ, источником взрыва могла стать упавшая комета. После грохота в Киеве была объявлена воздушная тревога.
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Данил Пономарев