Стало известно, что ждет Россию после СВО

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Россия выйдет из периода СВО новой страной с другим мироощущением. Об этом заявил бывший премьер РФ Сергей Степашин в интервью ТАСС. По его мнению, люди будут совершенно иначе самоопределяться и ощущать, что «мы можем».
«Полагаю, что у нас после всех этих тяжелых трагических событий — потому что, конечно, после распада СССР война с Госдепом через Украину — это трагедия, что там говорить, — будет новая страна, в хорошем смысле. С тем же названием, безусловно, но совершенно с другим самоопределением людей, с ощущением того, что мы все-таки можем. Мы можем», — поделился он.Степашин считает, что новой элитой России станут участники СВО и те, кто им помогает, в чем он солидарен с президентом Владимиром Путиным. О тех, кто сбежал из страны, он высказался без особого переживания.
«Ну смотала определенная часть. Слиняли, сидят там, шулерят, ностальгируют о чем-то», — пояснил экс-премьер.Степашин подчеркнул, что основная задача власти — поддержать участников СВО после ее окончания, «чтобы о них вспоминали не только по наградам на кителях и мундирах, а потому, чтобы они активные участники нашей политической жизни».
По его словам, Запад оказался сильно удивлен тем, как российское общество отреагировало на событиях последних двух лет, так делал акцент на «майдан», аналогичный Грузии и Украине.
«Вот на что был расчет. На взрыв внутри страны. Сейчас сметут Путина. Вот мы же готовы: у нас была Грузия, у нас была Украина. У них чуть-чуть не получилось в Минске, если бы не Лукашенко, который не струсил. Кстати, если бы Янукович не струсил, то ничего бы сейчас там не было. Но это другая история», — отметил Степашин.Ранее военный обозреватель Михаил Ходаренок рассказал, когда наступит коренной перелом в ходе СВО. По его словам, это произойдет после президентских выборов в США, а до этого времени ожидать переломных моментов в боевых действиях не стоит.
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