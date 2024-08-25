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Стало известно, что ждет Россию после СВО

Экс-премьер Степашин: Россия выйдет из СВО новой страной с другим мироощущением
25 августа 2024, 15:24
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Россия выйдет из периода СВО новой страной с другим мироощущением. Об этом заявил бывший премьер РФ Сергей Степашин в интервью ТАСС. По его мнению, люди будут совершенно иначе самоопределяться и ощущать, что «мы можем».
«Полагаю, что у нас после всех этих тяжелых трагических событий — потому что, конечно, после распада СССР война с Госдепом через Украину — это трагедия, что там говорить, — будет новая страна, в хорошем смысле. С тем же названием, безусловно, но совершенно с другим самоопределением людей, с ощущением того, что мы все-таки можем. Мы можем», — поделился он.
Степашин считает, что новой элитой России станут участники СВО и те, кто им помогает, в чем он солидарен с президентом Владимиром Путиным. О тех, кто сбежал из страны, он высказался без особого переживания.


«Ну смотала определенная часть. Слиняли, сидят там, шулерят, ностальгируют о чем-то», — пояснил экс-премьер.
Степашин подчеркнул, что основная задача власти — поддержать участников СВО после ее окончания, «чтобы о них вспоминали не только по наградам на кителях и мундирах, а потому, чтобы они активные участники нашей политической жизни».

По его словам, Запад оказался сильно удивлен тем, как российское общество отреагировало на событиях последних двух лет, так делал акцент на «майдан», аналогичный Грузии и Украине.
«Вот на что был расчет. На взрыв внутри страны. Сейчас сметут Путина. Вот мы же готовы: у нас была Грузия, у нас была Украина. У них чуть-чуть не получилось в Минске, если бы не Лукашенко, который не струсил. Кстати, если бы Янукович не струсил, то ничего бы сейчас там не было. Но это другая история», — отметил Степашин.
Ранее военный обозреватель Михаил Ходаренок рассказал, когда наступит коренной перелом в ходе СВО. По его словам, это произойдет после президентских выборов в США, а до этого времени ожидать переломных моментов в боевых действиях не стоит.

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Особые условия для настоящих героев: служба в ВС РФ по контракту, как заключить, подробности
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Особые условия для настоящих героев: служба в ВС РФ по контракту, как заключить, подробности
25 августа 2024, 14:50

Фото: istock / gorodenkoff

Специальная военная операция РФ на Украине длится уже почти два с половиной года, а если точнее — 913 дней. Становится все больше тех, кто готов примкнуть к бойцам на передовой и заключить контракт с Минобороны.
В оборонном ведомстве сообщили, что в российскую армию с начала 2024 года пошли служить по контракту более 100 тысяч человек.

Желающие служить по контракту — гордость для России. На службу по контракту идут настоящие мужчины, для которых понятия честь и верность Отчизне — не просто слова.

Участникам СВО предоставляется широкий спектр дополнительных льгот и гарантий: получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и другие.

Меры поддержки для участников СВО

Труд военнослужащего достойно оплачивается. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тысяч рублей.

При выполнении боевых задач на СВО военный получает от 210 тысяч рублей ежемесячно. Дополнительные стимулирующие выплаты до 1 миллиона рублей в год.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 11.09.2023 № 669 военные пенсионеры, участвующие в специальной операции на Украине, получат полную компенсацию пенсии в дополнение к другим выплатам.

Кроме того, военнослужащий может дополнительно получать денежную выплату от государства, если у него есть определенные награды.

РФ обеспечивает участников спецоперации бюджетными местами для обучения детей в лучших вузах страны. Вузы устанавливают специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, родители которых принимают участие в спецоперации. Квота составляет 10% от общего количества бюджетных мест каждого университета. Дети раненых и погибших участников СВО могут поступить в вуз без вступительных испытаний.

С помощью накопительно-ипотечной системы военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.

Более подробную информацию о службе по контракту и предоставляемых льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: 7 495 990 7777.

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#минобороны
#рф
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Подполье сообщило, в каких областях Украины объявили эвакуацию
Лебедев: Киев эвакуирует Николаевскую и подконтрольную ВСУ Херсонскую области
25 августа 2024, 14:29

Киевский режим уже как неделю эвакуирует Николаевскую подконтрольную ВСУ часть Херсонской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, людей вывозят из населенных пунктов, граничащих с Россией.
«С Николаева передают, что уже как неделю проводят эвакуацию приграничных населенных пунктов Николаевский и Херсонской областей», — заявил он.
По словам Лебедева, дома, из которых эвакуируют население, после будут использовать как опорно-огневые точки, склады вооружения и места дислокации боевиков ВСУ.

Он также добавил, что его коллеги фиксируют большое количество иностранных военных.

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#население
#дома
#сво
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#вооружения
#рф
#эвакуация
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Два журналиста информационного агентства Reuters получили ранения в Краматорске
25 августа 2024, 14:28

Фото: istockphoto/bwb-studio

Информационное агентство Reuters заявило о ранении двух своих сотрудников в Краматорске на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, один журналист пропал без вести.
Как указано в заявлении агентства, это произошло во время «предполагаемого ракетного удара» в субботу, 24 августа. Всего редакционное задание в зоне боевых действий выполняли шестеро журналистов. Один из них пропал без вести, двое других, получивших ранения, доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Связь с ещё тремя сотрудниками Reuters установлена.

Ранее военные эксперты говорили о том, что установление контроля над селом Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) откроет российским военным путь на Краматорск. Это позволит ВС РФ высвободить войска и сосредоточиться на борьбе за другие административные центры ДНР.

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#вс рф
#журналисты
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Алаудинов: В Курской области не прекращаются бои, но обстановка под контролем
25 августа 2024, 14:02

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В Курской области не прекращаются ожесточённые бои, однако в целом обстановка находится под контролем российских войск. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
В разговоре с ТАСС он также добавил, что линия боевого соприкосновения за минувшие сутки каких-либо заметных изменений не претерпела. Российские войска продолжают планомерно уничтожать живую силу и боевую технику противника, а обстановка в регионе рабочая и подконтрольная, заключил генерал-майор.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили об отражении подразделениями Вооружённых сил РФ попыток атак штурмовых групп ВСУ, во время которых противник потерял до 40 боевиков. Всего с начала боевых действий в Курской области потери украинской армии составили свыше 5,8 тысячи военнослужащих. Кроме того, уничтожены 72 украинских танка.

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#всу
#рф
#курская область
#атака
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МО РФ: Российские войска отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области
25 августа 2024, 12:47

Фото: istockphoto/zabelin

Подразделения российской армии отразили атаки штурмовых групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Невозвратные потери украинских боевиков составили до 40 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что атаки противник предпринимал в районе населённых пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. Все попытки ВСУ предпринять наступательные действия были сорваны российскими военными, неприятель отступил с потерями.

Помимо живой силы, российскими бойцами был уничтожен один танк, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля. Всего за время боёв в Курской области украинская армия потеряла более 5,8 тысячи боевиков и 72 танка, добавили в министерстве обороны РФ.

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#армия
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#рф
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RT показал историю героев СВО, продолжающих вести бой на «разутом» танке
25 августа 2024, 12:35

Фото: istock / huettenhoelscher

Военкор RT Влад Андрица рассказал историю двух героев спецоперации, у которых танк «разулся» на мине. Бойцы не выходили из машины, пока не потратили весь боекомплект.
В сюжете Андрица рассказывает о солдатах отдельного танкового батальона 42-й дивизии, которые вместе прошли самые горячие бои СВО и вели за собой бронетехнику при штурме Работина 23 февраля 2024 года.

Командир танкового взвода с позывным Минск и его механик-водитель Снегирь несут службу вместе уже два года. В настоящий момент они находятся на Запорожском направлении.

В марте 2022 года по их танку был нанесен удар ракетой от ПТУР. Военные думали, что видят друг друга в последний раз. В 2023-м они выстояли против серьёзного наката украинских войск с большим количеством техники Запада.

Бойцы вели головной танк в ходе штурма Работина. Невзирая на повреждения машины, они поддержали пехоту и спасли два БТР, которым удалось обойти мины и прорвать оборону противника.

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Guardian: Киев хочет нанести демонстративный удар Storm Shadow вглубь России
25 августа 2024, 12:28

Фото: istockphoto/bpawesome

Украина собирается нанести удар ракетами Storm Shadow вглубь территории России ради демонстрации. Киев надеется таким образом вынудить Москву начать переговоры о прекращении боевых действий.
Об этом сообщает британская газета The Guardian. В публикации сказано, что высокопоставленные чиновники в Киеве полагают, что такая «демонстрационная атака» британскими и французскими ракетами покажет Москве, что уязвимыми для прямых ударов могут быть даже военные объекты в непосредственной близости от самой российской столицы.

Авторы материала указывают, что в украинском правительстве надеются посредством такой атаки повлиять на начало мирных переговоров с Россией. В статье подчёркивается, что на данном этапе Кремль отрицает любую возможность диалога, пока идут бои в Курской области. Журналисты также сообщают, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в Киеве, что стратегия «угрожать Москве и Санкт-Петербургу» не пользуется поддержкой в США.

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#переговоры
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Минобороны: В Курскую область направлено дополнительное ракетное вооружение
25 августа 2024, 12:05

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Курскую область направлены дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
В пресс-службе российского военного ведомства уточнили, что всего от оперативного штаба Курской области поступили 29 запросов, из которых 17 уже удовлетворены. Другие поступившие запросы находятся в работе. В военную группировку в регионе направлены дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения.

В Минобороны также сообщили, что всего за все время в группу Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий от оперативных штабов регионов поступило 45 запросов. Из Белгородской и Брянской областей новых запросов пока не поступало.

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#минобороны
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#белгородская область
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Бои в Курской области, прорыв ВС РФ у Покровска и Торецка: последние новости СВО
Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область: пятеро погибли, трое детей ранены
25 августа 2024, 09:43

Фото: istock / Aleksandr Golubev

ВС РФ продвигаются на Покровском и Торецком направлениях, в Курском приграничье продолжаются ожесточённые бои.
Последние новости с основных направлений спецоперации, а также из Курской области по состоянию на 25 августа приводит редакция «Радио 1».

Освобожденные из украинского плена бойцы ВС РФ прибыли в Москву

Прибывший из Беларуси самолет с российскими военнослужащими, которые были освобождены из украинского плена, приземлился в Москве, сообщает RT. Их встречала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, уточнили журналисты.

Бойцам сначала предстоит пройти медицинское обследование После этого они смогут отправиться домой.

ВСУ ударили по Ракитному, 5 человек погибли

В ночь на 25 августа ВСУ атаковали населённый пункт Ракитное, расположенный в Белгородской области. В результате удара погибли пять мирных граждан, а также пострадали 12 человек, среди которых три несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Курская область

ВСУ на нескольких участках пытаются улучшить свое тактическое положение, сообщают военкоры.

В Суджанском районе российские операторы БПЛА наносят удары по скоплениям бронетехники и транспортных средств противника в районе Суджи и её окрестностей. В Русской Конопельке продолжаются ожесточённые встречные бои, где украинские силы пытаются закрепиться в частных домовладениях.

В Черкасском Поречном украинские солдаты попытались атаковать, но попали в засаду. В самом населенном пункте продолжаются бои.

Украинская армия атакует в направлении Черкасской Конопельки. На участке идут ожесточенные бои.

В Кореневском районе ВС РФ отразили несколько атак украинской армии в направлении Комаровки и Кремяного.

«Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Кремяное, в результате десять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщает Минобороны.
Власти ограничили активность в акватории водохранилища у Курской АЭС
Власти ограничили активность в акватории водохранилища у Курской АЭС

Донецкое направление

За последние сутки ВСУ выпустили 62 снаряда по территории ДНР. Всего с украинской стороны прошел 21 обстрел, передали в военном следственном управлении СК по региону.

Покровское направление

На Покровском направлении войска РФ активно продвигаются в жилых кварталах Новогродовки, расположенной между Селидово и Покровском. Российская армия, зайдя в город с востока несколько дней назад, уже захватила центральную часть и контролирует здание городской администрации. Если российским силам удастся занять террикон местной шахты, удержание оставшейся части Новогродовки для ВСУ станет бессмысленным, отмечает военкор Евгений Лисицын.

Также стало известно о продвижении ВС РФ в Карловке. После взятия Калиново, российские войска смогут обойти противника с тыла, что, вероятно, заставит военных Украины покинуть этот населенный пункт, иначе они рискуют попасть в окружение.

Торецкое направление

На Торецком направлении российские штурмовики укрепились в юго-восточных и северо-восточных частях Торецка, продвинулись на 1 км в районе Торецкой колонии №2. Ведутся ожесточенные бои.

Кураховское направление

В Кураховском направлении Армия России продвинулась от юга Красногоровки на запад на 700 метров, чтобы растянуть силы ВСУ по флангам. В Константиновке ВС РФ также продвигаются. Авиация нанесла удары ФАБ-250 по расположению украинских войск в н. п. Разлив под Курахово.
Российские истребили уничтожили спецназ ВСУ и НАТО на острове Змеиный
Российские истребили уничтожили спецназ ВСУ и НАТО на острове Змеиный

Артемовское направление

На Артемовском направлении российские силы действуют малыми группами, отбивая дома и улучшая фланговые позиции. В Октябрьском микрорайоне войска продвинулись еще на две улицы.

Купянское направление

Наблюдается локальное продвижение российских войск у Петропавловки и Кругляковки. В районе Песчаного расширили выступ. Из-за нехватки резервов у ВСУ российские силы могут дойти до реки Оскол в этом месяце.

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