Особые условия для настоящих героев: служба в ВС РФ по контракту, как заключить, подробности

Видео: Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине длится уже почти два с половиной года, а если точнее — 913 дней. Становится все больше тех, кто готов примкнуть к бойцам на передовой и заключить контракт с Минобороны.
В оборонном ведомстве сообщили, что в российскую армию с начала 2024 года пошли служить по контракту более 100 тысяч человек.
Желающие служить по контракту — гордость для России. На службу по контракту идут настоящие мужчины, для которых понятия честь и верность Отчизне — не просто слова.
Участникам СВО предоставляется широкий спектр дополнительных льгот и гарантий: получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и другие.
При выполнении боевых задач на СВО военный получает от 210 тысяч рублей ежемесячно. Дополнительные стимулирующие выплаты до 1 миллиона рублей в год.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 11.09.2023 № 669 военные пенсионеры, участвующие в специальной операции на Украине, получат полную компенсацию пенсии в дополнение к другим выплатам.
Кроме того, военнослужащий может дополнительно получать денежную выплату от государства, если у него есть определенные награды.
РФ обеспечивает участников спецоперации бюджетными местами для обучения детей в лучших вузах страны. Вузы устанавливают специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, родители которых принимают участие в спецоперации. Квота составляет 10% от общего количества бюджетных мест каждого университета. Дети раненых и погибших участников СВО могут поступить в вуз без вступительных испытаний.
С помощью накопительно-ипотечной системы военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.
Более подробную информацию о службе по контракту и предоставляемых льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: +7 495 990 7777.
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Желающие служить по контракту — гордость для России. На службу по контракту идут настоящие мужчины, для которых понятия честь и верность Отчизне — не просто слова.
Участникам СВО предоставляется широкий спектр дополнительных льгот и гарантий: получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и другие.
Меры поддержки для участников СВОТруд военнослужащего достойно оплачивается. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тысяч рублей.
При выполнении боевых задач на СВО военный получает от 210 тысяч рублей ежемесячно. Дополнительные стимулирующие выплаты до 1 миллиона рублей в год.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 11.09.2023 № 669 военные пенсионеры, участвующие в специальной операции на Украине, получат полную компенсацию пенсии в дополнение к другим выплатам.
Кроме того, военнослужащий может дополнительно получать денежную выплату от государства, если у него есть определенные награды.
РФ обеспечивает участников спецоперации бюджетными местами для обучения детей в лучших вузах страны. Вузы устанавливают специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, родители которых принимают участие в спецоперации. Квота составляет 10% от общего количества бюджетных мест каждого университета. Дети раненых и погибших участников СВО могут поступить в вуз без вступительных испытаний.
С помощью накопительно-ипотечной системы военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.
Более подробную информацию о службе по контракту и предоставляемых льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: +7 495 990 7777.
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Алина Юрчак