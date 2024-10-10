Стало известно, для чего Украина пытается в конфликт Белоруссию

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Украина провокациями пытается втянуть в конфликт Белоруссию, чтобы добиться вовлечения в боевые действия блока НАТО. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в интервью телеканалу «Беларусь-1». По его словам, политика Киева в этом вопросе схожа с действиями Израиля, который провоцирует Иран.
«Получается, что если сейчас эту войну перевести на Беларусь, то тут автоматически получается, что происходит война с Беларусью и с Украиной, тут автоматически подключится весь блок НАТО. А Россия вынуждена будет однозначно еще и против блока НАТО», — отметил он.Алаудинов пояснил, что при войне с Белоруссией и Россией одновременно Украина сможет вовлечь в конфликт и блок НАТО, так изображая жертву, сможет «сыграть, как говорится, на публику».
«Они пытаются, как сегодня Израиль всяческими своими усилиями пытается в войну втянуть Иран, <…> точно так же Украина пытается втянуть еще и Беларусь для того, чтобы закричать на весь мир: «Смотрите, нас бьют все, вот вдвоем они на нас напали, бьют лежачего!» — то есть, там очень большая игра для того, чтобы сыграть, как говорится, на публику», — считает командир «Ахмата».Читайте также:
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