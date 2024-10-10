Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
Штурмовики ВС РФ группы «Центр» «Бешеные псы» нашли у боевиков ВСУ человеческие зубы в Новоалександровке Донецкой народной республики. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил военкор Руслан Татаринов. Он уточнил, что золотые зубы неонацисты выбивали у мертвых гражданских.
«Имущество» обнаружили в мастерской дронов. Кроме того, там нашли вооружения. В частности, речь идет о термобарических боеприпасах и запалах.
Перед этим сообщалось, что танк Т-72Б3М, который победил в танковом биатлоне, выдержал 19 попаданий за один бой в зоне спецоперации.
Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Как отмечали в Кремле, боевые действия закончатся, когда Россия достигнет своих целей.
Читайте также:
В зоне СВО погиб лучший штурмовик «Ахмата» с позывным «Киллер»
Стало известно, как в США оценивают сроки операции ВСУ в Курской области
На Западе раскрыли число произведенных за 14 лет в России истребителей Су-57
Перед этим сообщалось, что танк Т-72Б3М, который победил в танковом биатлоне, выдержал 19 попаданий за один бой в зоне спецоперации.
Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Как отмечали в Кремле, боевые действия закончатся, когда Россия достигнет своих целей.
Читайте также:
В зоне СВО погиб лучший штурмовик «Ахмата» с позывным «Киллер»
Стало известно, как в США оценивают сроки операции ВСУ в Курской области
На Западе раскрыли число произведенных за 14 лет в России истребителей Су-57
Никита Кротов