ВС РФ заняли село Гуево в Курской области

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Российские военные заняли село Гуево в Курской области. Осталось освободить от ВСУ всего один крупный населённый пункт в регионе, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что ВС РФ заняли всю территорию Гуево в Суджанском районе. В настоящее время производится зачистка территории и одновременно эвакуация мирного населения. На месте работают бойцы одного полка и трёх бригад.
За минувшие сутки в населённом пункте было ликвидировано более 40 боевиков ВСУ. Уцелевшие украинские солдаты пытаются закрепиться около Никольского Белогорского монастыря, южнее Гуево. По ним работает артиллерия и авиация.
Также скопление живой силы противника и до 15 единиц тяжёлой военной техники наблюдаются примерно в 5,5 километрах на юго-запад от Гуево, около села Горналь. Это единственный населённый пункт в Курской области, пока ещё контролируемый ВСУ.
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За минувшие сутки в населённом пункте было ликвидировано более 40 боевиков ВСУ. Уцелевшие украинские солдаты пытаются закрепиться около Никольского Белогорского монастыря, южнее Гуево. По ним работает артиллерия и авиация.
Также скопление живой силы противника и до 15 единиц тяжёлой военной техники наблюдаются примерно в 5,5 километрах на юго-запад от Гуево, около села Горналь. Это единственный населённый пункт в Курской области, пока ещё контролируемый ВСУ.
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Анастасия Чинкова