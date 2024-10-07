Киев обещал заплатить 12 млн руб. за уничтожение двух истребителей ВКС РФ

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Украинские диверсанты должны были получить 12 миллионов рублей за уничтожение двух истребителей на базе ВКС РФ в Приморском крае. Такую информацию предоставил завербованный Киевом агент на допросе. Видео опубликовала ФСБ РФ.
«От некоего пользователя, который записан в Telegram как "Тони Кэш", поступило задание сжечь либо любым иным способом уничтожить два истребителя на военной базе рядом с городом Артём», — рассказал украинский агент.По его словам, за выполнение данного задания им обещали заплатить 12 миллионов рублей.
Напомним, в январе прошлого года сотрудники ФСБ, совместно с СК и МВД задержали 13 человек, которые совершили поджоги на объектах РЖД в Подмосковье и Красноярском крае. Они также планировали совершить диверсию на авиабазе ВКС России в Приморском крае. Преступники получили наказание от четырех до 23 лет.
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