ВСУ запустили роботов с пулеметами в Курской области

Снаряды для Украины Евросоюз уже больше года приобретает в Индии, пишет агентство Reuters, ссылаясь на чиновников Индии и Европы, а также на информацию таможенников и представителей в оборонной сфере. Авторы подчеркивают, что индийское руководство не вмешивалось в эту ситуацию.