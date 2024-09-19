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ВСУ запустили роботов с пулеметами в Курской области

«РВ»: наземные дроны-пулеметы ВСУ атакуют позиции в Курской области
19 сентября 2024, 17:32
Фото: istockphoto/ovbelov

Фото: istockphoto/ovbelov

ВСУ начали применять самоходные наземные дроны с пулеметами в Курской области для атак на российские позиции. Об этом сообщил телеграм-канал «Военкоры Русской Весны», прикрепив соответствующее видео. По его данным, на беспилотной машине установлен пулемет калибра 7,62 миллиметра.
Как видно на кадрах, небольшая беспилотная машинка с пулеметом на крыше лавирует между установленных на дороге мин, продвигаясь вперед. Вскоре БПЛА удается подбить.
«При поддержке миномета он атаковал российскую позицию в приграничье, ведя огонь из 7,62-мм пулемета. В ответ по дрону ударили из РПГ и FPV», — говорится в сообщении.


Ранее немецкая газета Bild сообщала, что ВСУ используют в боях на Донбассе беспилотных роботов-собак модели BAD.2, разработанные в Великобритании. Всего у украинских военных есть около 30 подобных дронов.

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#курская область
Стало известно, где ЕС берет снаряды для Украины
Reuters: ЕС больше года приобретает для Киева артиллерийские снаряды в Индии
19 сентября 2024, 17:45

Фото: istockphoto/sinonimas

Снаряды для Украины Евросоюз уже больше года приобретает в Индии, пишет агентство Reuters, ссылаясь на чиновников Индии и Европы, а также на информацию таможенников и представителей в оборонной сфере. Авторы подчеркивают, что индийское руководство не вмешивалось в эту ситуацию.
При этом, по утверждению журналистов, по правилам экспорта вооружений Индии, покупателям запрещено несанкционированно передавать их третьим сторонам, поскольку тогда продажи прекратятся.

Со слов чиновников Индии, РФ несколько раз поднимала данный вопрос во время переговоров.

По данным источников, среди государств, перенаправляющих боеприпасы Киеву, также есть Чехия и Италия.

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ВСУ запустили роботов с пулеметами в Курской области

Путин заявил, что Россия кратно повысила выпуск особо востребованного вооружения

Стало известно об угрозе для НАТО в зоне СВО
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#евросоюз
#оружие
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Путин заявил, что Россия кратно повысила выпуск особо востребованного вооружения
19 сентября 2024, 17:16

Фото: сайт Кремля

Россия кратно повысила выпуск особо востребованного вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения. По его словам, благодаря ритмичной работе предприятий оборонно-промышленного комплекса в зону СВО поставляется современное оружие, техника, боеприпасы и обмундирование.
«В наши дни предприятия ОПК работают ритмично и четко, делают все необходимое, чтобы поставить в войска, участвующие в специальной военной операции, современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку. Благодаря такому труду работников отрасли выпуск особо востребованных образцов увеличен кратно, а их тактико-технические характеристики улучшены и адаптированы исходя из специфики боевого применения», — сказал он.
Путин также особенно отметил специалистов ОПК, которые в зоне боевых действий ремонтируют и возвращают обратно в строй боевую технику, а также предлагают варианты ее модернизации.

Ранее сообщалось, что российский лидер посетил оборонное предприятие «Специальный технологический центр» в Санкт-Петербурге, которое занимается выпуском беспилотных летательных аппаратов.

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#оружие
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От атаки со стороны ВСУ в Тверской области пострадали 13 храмов
РПЦ: от атаки со стороны ВСУ пострадали 13 храмов в Торопце Тверской области
19 сентября 2024, 15:42

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В результате атаки со стороны Украины пострадали 13 храмов в Торопце Тверской области. Об этом говорится на сайте РПЦ.
«Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан в рапорте на имя Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечает, что от ударной волны пострадали городские здания и жилые помещения, в том числе 13 храмов, в которых были выбиты окна и двери. Также пострадало внутреннее убранство храмов», — сказано в публикации.
До этого региональное правительство информировало о пожаре в Торопце после падения обломков беспилотника при отражении атаки противника силами противовоздушной обороны. Возгорание тушат. Жители Торопецкого муниципального округа могут обращаться на горячую линию.

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#дрон
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#всу
#сво
#война
#новости
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«Нас послали тупо умереть»: Бойцы ВС РФ не дали комбригу ВСУ совершить самоубийство
Российские бойцы спасли отчаявшегося командира ВСУ от самоубийства у Торецка
19 сентября 2024, 13:54

Фото: iStock/Diy1

Попавший в плен ВС РФ командир отделения 150-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Павлуш рассказал, что его подразделение даже не смогло дойти до позиций из-за огня российской армии. Интервью публикует ТАСС.
«Привезли нас на окраину Торецка. На позиции мы не дошли: накрыли нас минометы, артиллерия. Потом бегал ночь, прятался от дронов, от минометов. Наутро зашел в покинутые дома, еще целые. Там тоже дроны меня засекли. Я посидел и понял, что живым уже я не буду», — рассказал Павлуш.

По его словам, командование ВСУ отправляет своих солдат «тупо умереть» в один конец, обещая сменить через три дня.

Павлуш также рассказал, что от безысходности собирался совершить самоубийство, выйдя на открытую местность, чтобы погибнуть от удара дрона или мины. При этом он понял, что рядом есть российские военные.

«Я крикнул: "Мужики, вы пристрелите меня, только не мучайте". Они говорят: "Мы в тебя стрелять не будем, мы же русские. Документы взяли в курточке, так я и попал в плен "», - заключил свой рассказ комбриг ВСУ.

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ВС РФ поразили главный центр специальной радиосвязи ГУР ВСУ
Минобороны: ВС РФ поразили главный центр специальной радиосвязи ГУР ВСУ
19 сентября 2024, 13:09

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российская армия нанесла поражение главному центру специальной радиосвязи ГУР ВСУ, доложили в Минобороны РФ. До этого в оборонном ведомстве докладывали, что ВС РФ освободили Георгиевку Донецкой народной республики.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года, когда на тот момент еще непризнанные Луганская и Донецкая народные республики обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны киевского режима.

В начале августа 2024 года украинские неонацисты попытались прорвать оборону в приграничье Курской области. Противнику дали отпор бойцы Росгвардии, погранслужбы ФСБ и ВС РФ. Бои в регионе продолжаются до сих пор.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны рф
#новости
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Бывший вице-мэр Брянска подписал контракт с МО РФ и возглавил отряд БАРС
19 сентября 2024, 13:06

Фото: iStock/scaliger

Бывший вице-мэр Брянска Сергей Антошин, которого избрали депутатом областной думы по одномандатному округу, подписал контракт с Минобороны РФ и возглавил добровольческий отряд «Барс-Брянск». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Еще недавно вице-мэр города Брянска, а сегодня — депутат Брянской областной думы, возглавляющий отряд БАРС. Накануне Сергей Антошин подписал контракт с Министерством обороны РФ и стал руководителем добровольческого подразделения», — говорится в сообщении администрации.
БАРС расшифровывается как боевой армейский резерв страны. Такие отряды также созданы в Белгородской и Курской областях в рамках режима контртеррористической операции.

Уточняется, что подразделение выполняет задачи по обнаружению и уничтожению вражеских беспилотников, а также по охране гражданской инфраструктуры и поддержанию общественного порядка.

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Населенный пункт Георгиевка в ДНР перешел под контроль ВС РФ
19 сентября 2024, 12:53

Фото: istock/macky_ch

Российские военные подразделения группировки войск «‎ Юг» освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР. Об этом проинформировало Минобороны России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Георгиевка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ были вынуждены покинуть позиции в районе трех сел на Ореховском направлении в Запорожье.

До этого Украинский военный в Судже пытался расстрелять мужчину с пятью детьми при эвакуации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#запорожье
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ВСУ покинули позиции сразу у трех сел в Запорожской области
Рогов: ВСУ отступили в районе трех сел в Запорожской области
19 сентября 2024, 12:35

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ были вынуждены покинуть позиции в районе трех сел на Ореховском направлении в Запорожье. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.
«Наши войска на Ореховском направлении в районе Малой Токмачки, Марфополя и Новоданиловки улучшили позиции по переднему краю, оттеснив противника и заставив его отступить», — заявил Рогов.

Он пояснил, что на данном участке значительно расширена серая зона.

Военный эксперт Юрий Подоляка ранее сообщал, что накануне российские подразделения на Запорожском направлении имели успех в районе Гуляйполя. Они взяли под свой контроль первую его часть. Таким образом он уточнил, что бои за город Гуляйполе уже начались.

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Два российских танка сдерживали боевиков ВСУ под Суджей две недели
19 сентября 2024, 11:58

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Два российских танка сдерживали боевиков ВСУ под Суджей в Курской области в течение двух недель, а потом отбили атаки со стороны Украины. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на бойца РФ с позывным «Каплодий».
«Это легендарный танковый экипаж (командира «Хикава» – прим. ред.), как мы его называем, потому что он и еще один экипаж, который сейчас находится в госпитале, его подбили дроном, но все живы, здоровы, все хорошо. Мы их эвакуировали, ранения легкие. Они очень много эффекта произвели на ту сторону. Мы здесь, благодаря этим танкам, остановили накат противника. Мы держали две недели обороны, буквально двумя экипажами», — пояснил собеседник.

Украина напала на приграничье Курской области в начале августа. Как отмечали в Минобороны РФ, в указанный район было направлено подкрепление. По признанию главкома ВСУ Александра Сырского, нападение осуществлялось с целью отвлечь ВС РФ с территорий Донбасса, однако план провалился.

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#россия
#курская область
#война
#сво
#всу
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