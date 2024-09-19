ВСУ запустили роботов с пулеметами в Курской области

Фото: istockphoto/ovbelov
ВСУ начали применять самоходные наземные дроны с пулеметами в Курской области для атак на российские позиции. Об этом сообщил телеграм-канал «Военкоры Русской Весны», прикрепив соответствующее видео. По его данным, на беспилотной машине установлен пулемет калибра 7,62 миллиметра.
Как видно на кадрах, небольшая беспилотная машинка с пулеметом на крыше лавирует между установленных на дороге мин, продвигаясь вперед. Вскоре БПЛА удается подбить.
Ранее немецкая газета Bild сообщала, что ВСУ используют в боях на Донбассе беспилотных роботов-собак модели BAD.2, разработанные в Великобритании. Всего у украинских военных есть около 30 подобных дронов.
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«При поддержке миномета он атаковал российскую позицию в приграничье, ведя огонь из 7,62-мм пулемета. В ответ по дрону ударили из РПГ и FPV», — говорится в сообщении.
Ранее немецкая газета Bild сообщала, что ВСУ используют в боях на Донбассе беспилотных роботов-собак модели BAD.2, разработанные в Великобритании. Всего у украинских военных есть около 30 подобных дронов.
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Данил Пономарев