26 сентября 2025, 20:01

Военэксперт Клинцевич: ВСУ попытаются устроить резонансную акцию в Крыму

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ могут готовить операцию по наступлению в Крыму. Такое предположение сделал военный эксперт Андрей Клинцевич.





Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что окружение президента США Дональда Трампа предоставило ему данные о «планируемом наступлении» ВСУ, которое может состояться при поддержке со стороны Вашингтона в виде разведывательной информации.





«Зеленский специально вводил Трампа в заблуждение, когда говорил, что российские войска якобы не могут идти вперед и не могут удерживать свои позиции. Так что Киев мог предложить какую-то наступательную операцию на небольшом участке, чтобы доказать, что ВСУ еще можно верить, что им нужно дать денег, и тогда они русских погонят», — пояснил Клинцевич в беседе с «Газетой.Ru».

«Целью может стать захват части территории Сумской области и дальнейшее продвижение на Курскую область, потому что самый притягательный объект — это Курская атомная электростанция. Если ее захватить, можно шантажировать Россию взрывом АЭС со всеми тяжкими последствиями, как это было в Чернобыле», — сказал Кнутов Общественной Службе Новостей.