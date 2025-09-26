60% украинцев готовы к компромиссу с Россией при посредничестве других стран

26 сентября 2025, 02:19

Фото: iStock/Silent_GOS

Директор украинской социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович заявил, что около 60% граждан Украины поддерживают поиск компромиссных решений с Россией через переговоры. Об этом сообщают украинские издания.