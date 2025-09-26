60% украинцев готовы к компромиссу с Россией при посредничестве других стран
Директор украинской социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович заявил, что около 60% граждан Украины поддерживают поиск компромиссных решений с Россией через переговоры. Об этом сообщают украинские издания.
По словам Антиповича, общественные настроения значительно изменились с начала конфликта. Если в первые месяцы войны 73% украинцев выступали за продолжение борьбы до возвращения Крыма и Донбасса, то сейчас две трети населения считают необходимым искать дипломатические пути урегулирования. Лишь около 11% респондентов верят, что конфликт можно завершить исключительно военным путем.
Параллельное исследование Киевского международного института социологии, проведенное в мае-июне 2025 года, показывает сложность общественных настроений. Оно указывает, что украинцы проводят четкую границу между поиском компромисса и территориальными уступками.
Так, 78% респондентов отвергают передачу под контроль России территорий, которые в настоящее время контролируются Украиной. При этом 43% граждан готовы рассмотреть вариант де-факто признания сложившейся ситуации без юридического закрепления, если это приведет к миру.
