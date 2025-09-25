В ВСУ мобилизовали несколько больных шизофренией мужчин

25 сентября 2025, 21:15

В Виннице военкомат мобилизовал четырёх больных шизофренией людей

Фото: iStock/Prostock-Studio

Сотрудники военкомата в Виннице мобилизовали четырёх человек с диагнозом шизофрения и пытаются заставить врачей переписать их диагнозы. Об этом сообщают украинские СМИ.