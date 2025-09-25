В ВСУ мобилизовали несколько больных шизофренией мужчин
Сотрудники военкомата в Виннице мобилизовали четырёх человек с диагнозом шизофрения и пытаются заставить врачей переписать их диагнозы. Об этом сообщают украинские СМИ.
В Винницкой психбольнице находятся четыре пациента с шизофренией, которых «бусифицировали» сотрудники территориального центра комплектации (ТЦК, военкомат на Украине), сообщил журналист Сергей Медяник.
По информации источника, командование ВСУ отказывается увольнять психически нездоровых бойцов, несмотря на очевидные риски.
Ранее в российских военных кругах отметили появление женщин в рядах украинских спецподразделений. Командир группы операторов беспилотников ВС России сообщил, что под Купянском удалось зафиксировать подразделение ВСУ, полностью укомплектованное военнослужащими женского пола.
