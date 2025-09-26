Девять мирных жителей ранены при ракетном ударе ВСУ по Брянской области
В результате массированного удара Вооруженных сил Украины из реактивной системы залпового огня «Град» по поселку Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области пострадали девять мирных жителей, включая одного ребенка. Губернатор региона Александр Богомаз назвал произошедшее варварским актом, направленным против гражданского населения.
По данным губернатора, все пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Им также будет предоставлена материальная поддержка.
Удар привел к возгораниям и повреждениям жилых домов, а также административных зданий.
Опубликованные кадры с места происхождения показывают, что один из снарядов пробил крышу жилого дома и застрял в потолке кухни. Информация о масштабах разрушений на текущий момент уточняется
