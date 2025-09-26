Девять мирных жителей ранены при ракетном ударе ВСУ по Брянской области

26 сентября 2025, 00:38

Фото: Istock/maxim4e4ek

В результате массированного удара Вооруженных сил Украины из реактивной системы залпового огня «Град» по поселку Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области пострадали девять мирных жителей, включая одного ребенка. Губернатор региона Александр Богомаз назвал произошедшее варварским актом, направленным против гражданского населения.