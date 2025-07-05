05 июля 2025, 10:15

Фото: iStock/ ZenitX

Наступательный потенциал российских войск реализуется через комплексные удары по оборонительным порядкам ВСУ, что приводит к последовательному расширению зоны контроля. Оперативные успехи включают не только освобождение территорий, но и создание условий для оперативного окружения украинских подразделений. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».





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Курская область

Сумская область

Угледарское направление

Часовоярское направление

Российские войска впервые сбросили авиабомбу на Кривой Рог

Покровское направление

Торецкое направление