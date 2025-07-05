Освобождение села Предтечино и нарушение логистики ВСУ под Угледаром: последние новости СВО на 5 июля
Наступательный потенциал российских войск реализуется через комплексные удары по оборонительным порядкам ВСУ, что приводит к последовательному расширению зоны контроля. Оперативные успехи включают не только освобождение территорий, но и создание условий для оперативного окружения украинских подразделений. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская область
Подразделения ВС РФ, наступающие с курского направления, продолжают развивать успех на территории Харьковской области. Наиболее ожесточенные бои ведутся в лесных массивах у села Меловое, где штурмовые группы РФ, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулись более чем на 1300 метров, зачищая позиции ВСУ.
Наступательные действия российской армии в северной части Купянского района вызвали панику в рядах украинских националистов. Командование ВСУ вынуждено экстренно перебрасывать резервы в направлении поселка Великий Бурлук, готовя его к обороне.
На Волчанском и Липцовском направлениях в результате точного огневого поражения уничтожены 9 штурмовых групп ВСУ вместе с бронированной техникой. В ходе зачистки освобождены 6 домовладений в Волчанске, а также ликвидированы несколько вражеских опорных пунктов вблизи бывшего районного центра. Попытки ВСУ передислоцировать подразделения 57-й и 154-й ОМБр к линии соприкосновения пресечены. В результате комплексного огневого поражения живая сила и техника противника уничтожены.
Сумская область
На Сумском направлении ВС РФ продолжают успешное наступление, отражая попытки ВСУ остановить продвижение российских военных. Командование противника бросило в бой свежие резервы из недавно сформированных армейских корпусов, но все контратаки подавляются с тяжелыми потерями для врага.
В районе Юнаковки десантные группы РФ закрепились в лесополосах и ведут уличные бои в самом населенном пункте. Ожесточенные столкновения продолжаются и у села Садки, где за сутки противник предпринял пять безуспешных контратак, потеряв более 20 человек убитыми и около десятка ранеными.
На Тёткинском и Глушковском направлениях продолжаются попытки ВСУ прорваться на российскую территорию. Российские военные эффективно пресекают все вражеские вылазки, не допуская нарушения границы. Так, за минувшие сутки в районе Бессаловки обнаружена и полностью уничтожена диверсионная группа противника, пытавшаяся скрытно проникнуть через лесной массив.
Кроме того, подразделения 47-й бригады ВСУ предприняли очередную безуспешную атаку на поселок Новый Путь, потеряв до 80% личного состава, остатки разгромленного подразделения беспорядочно отступили к Павловке.
Угледарское направление
ВС РФ продолжают активные действия по зачистке прифронтовой зоны. В районе Воскресенки ведётся прочёсывание лесополос с целью ликвидации возможных диверсионных групп противника. На участках Поддубное — Мирное идут ожесточённые бои. ВСУ пытаются контратаковать, но несут значительные потери и не могут переломить ситуацию в свою пользу.
В результате точечного авиаудара полностью уничтожен мост в районе Искры, что позволило перерезать пути снабжения украинских подразделений, действующих под Комаром. Теперь группировка противника в этом районе лишена возможности получать подкрепления и боеприпасы.
Часовоярское направление
На Часовоярском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Подразделения ВС РФ ведут методичное наступление, закрепляясь на достигнутых рубежах. В районе микрорайона Шевченко идут ожесточённые уличные бои. Российские штурмовые группы последовательно очищают квадрат за квадратом от остатков украинских формирований.
На северных подступах к Николаевке зафиксированы многочисленные попытки контратак со стороны ВСУ, все они успешно отбиваются с существенными потерями для противника. За прошедшие сутки российскими военными установлен полный контроль над стратегически важными дорогами на Константиновку, что существенно осложняет логистику и переброску резервов противника.
Министерство обороны РФ официально подтвердило полное освобождение населённого пункта Предтечино от украинских вооружённых формирований.
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Покровское направление
На данном направлении продолжаются интенсивные боевые действия. ВС РФ ведут наступление, преодолевая ожесточённое сопротивление противника. В районах Муравки и Удачного идут тяжёлые бои — противник предпринимает попытки контратак, однако несёт существенные потери в живой силе и технике.
На восточном участке фронта продолжается штурм Новоторецкого и идут боестолкновения в районе Фёдоровки. В результате успешной операции с применением БПЛА полностью выведена из строя подстанция в Белицком, что существенно осложнило управление войсками противника.
Торецкое направление
На Торецком направлении продолжаются позиционные бои. Российские подразделения ведут планомерную работу по вытеснению ВСУ с данной территории. Активные боестолкновения отмечаются в районе Попова Яра, где противник пытается удерживать оборонительные рубежи. Под Полтавкой и Яблоновкой идут перестрелки с переменной интенсивностью, а в секторе Александро-Калиново фиксируются локальные стычки.
На северном участке Торецкого направления завершается зачистка опорных пунктов вблизи Дылеевки, проводится выравнивание линии фронта и идут подготовительные работы перед штурмом укрепрайона у Белой Горы.