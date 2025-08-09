В России раскрыли планы ЕС по Украине

09 августа 2025, 16:12

Сенатор Карасин: ЕС попытается усугубить украинский конфликт

Фото: istockphoto/artJazz

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что нервная реакция столиц ЕС на объявленную встречу лидеров России и США на Аляске свидетельствует о глубокой погружённости Европы в «безотчётную русофобию». Об этом он написал в соцсетях.