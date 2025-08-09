В России раскрыли планы ЕС по Украине
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что нервная реакция столиц ЕС на объявленную встречу лидеров России и США на Аляске свидетельствует о глубокой погружённости Европы в «безотчётную русофобию». Об этом он написал в соцсетях.
Карасин прогнозирует, что в ближайшие дни развернётся противостояние двух подходов к урегулированию украинского кризиса — тех, кто стремится к решению, и тех, кто пытается его обострить. Он также обвинил в пиаре на этой теме главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и, по его словам, генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Ранее президент США Дональд Трамп в записи в сети Truth Social сообщил о намерении встретиться с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске; эту дату затем подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, логично, чтобы российская делегация перелетела через Берингов пролив и встреча состоялась на Аляске, где стороны сосредоточатся на обсуждении путей долгосрочного мирного урегулирования украинского конфликта.
Ушаков также отметил, что Кремль рассчитывает на последующую встречу на российской территории и уже направил соответствующее приглашение президенту США.
Читайте также: