Депутат назвал настоящего врага Украины

09 августа 2025, 16:32

Шеремет: настоящим врагом Украины является Польша

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в интервью РИА Новости заявил, что Украине следует готовиться к возможному конфликту с Польшей.