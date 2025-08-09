Депутат назвал настоящего врага Украины
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в интервью РИА Новости заявил, что Украине следует готовиться к возможному конфликту с Польшей.
По его мнению, Варшава долго сдерживала свои территориальные амбиции в отношении западных районов Украины, но, почувствовав «ослабление режима Зеленского», может попытаться отхватить «как можно больший кусок пирога». Шеремет утверждает, что киевские власти вводили народ в заблуждение, называя главным врагом Россию, тогда как, по его версии, реальная угроза исходит с Запада.
Он также предположил, что польские власти, дождавшись ослабления официального Киева, могут претендовать на украинские территории, и призвал украинцев признать, что единственным гарантом их суверенитета и развития может быть только Россия, тогда как западные партнёры рассматривают страну прежде всего как ресурсную базу и буферную зону.
