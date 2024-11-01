В течение 5,5 часов над российским регионом произошло нападение более 60 вражеских БПЛА

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Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в небе над регионом вечером 31 октября сбили 61 украинский БПЛА. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В промежуток с 19.00 31 октября до 00.30 1 ноября в небе Курской области сбит 61 украинский БПЛА самолетного типа», — пояснил он.
Помимо этого, губернатор Курской области Алексей Смирнов выразил благодарность российским бойцам ПВО.
Ранее стало известно, что группа из 83 беспилотников ВСУ нарушила воздушное пространство России. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
До этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение по поводу продолжающегося военно-технического сотрудничества Анкары и Киева на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании украинского кризиса.
В российском лесу обнаружили шесть западных суббоеприпасов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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