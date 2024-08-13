Стало известно, как далеко ВС РФ продвинулись в ДНР

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ВС РФ достигают заметных успехов в ДНР, существенно продвинулись в районе Константиновки, Красногоровки, Яснобородовки и закрепились на Карловском водохранилище. Об этом сообщил советник главы ДНР Кимаковский в эфире Первого канала.
По его словам, армия России продвинулась на несколько километров в районе Константиновки, а также продвинула свои позиции в районе Красногоровки и Яснобородовки.
Ранее Минобороны России сообщало об успехах на курском направлении, где бойцы ВС РФ за сутки уничтожили около 420 боевиков ВСУ, а всего с начала боев — порядка 2030 украинских военнослужащих.
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«И очень хорошо мы закрепились на Карловском водохранилище, это недалеко от Карловки. Это тоже очень хороший успех», — рассказал Кимаковский.
Ранее Минобороны России сообщало об успехах на курском направлении, где бойцы ВС РФ за сутки уничтожили около 420 боевиков ВСУ, а всего с начала боев — порядка 2030 украинских военнослужащих.
«За сутки потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка РСЗО и артиллерийское орудие», — указано в сводке, опубликованной 13 августа.Читайте также:
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Данил Пономарев