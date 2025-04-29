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Стало известно, что задумала Европа против России на День Победы 9 мая

Advance: Европа будет убеждать Украину не идти на перемирие с РФ перед 9 мая
Фото: istockphoto/sinonimas

Фото: istockphoto/sinonimas

Европа будет убеждать Киев не идти на перемирие с Москвой перед Днем Победы, пишут журналисты Advance. По мнению обозревателей, российская сторона более готова к миру, нежели украинская.
«Европейские лидеры в ближайшие десять дней будут в постоянном контакте с Киевом, чтобы тот ни в коем случае и ни под каким видом не шел навстречу Москве и не давал ей шансов торжествовать 9 Мая — в день, в котором сегодня даже больше символики, чем за все годы после 1945», — сказано в публикации.
Президент России Владимир Путин объявил перемирие в период с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая. Москва считает, что киевскому режиму нужно последовать этому примеру. В документе сказано, что, если ВСУ нарушат перемирие, их ждет эффективный и адекватный ответ со стороны ВС РФ.

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В Смоленской области обезвредили БПЛА ВСУ в лесу у деревни
В Смоленской области обезвредили украинский дрон у деревни Пискарево
29 апреля 2025, 16:47

Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr

Украинский дрон обезвредили в лесу у деревни Пискарево в Смоленской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Василий Анохин.
«Сегодня в лесном массиве в районе деревни Пискарево Дорогобужского района был обнаружен БПЛА. На место были направлены оперативные службы, которые обезвредили беспилотник», — сказано в публикации.
Анохин призвал жителей не приближаться к обломкам дронов для безопасности.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Боевики ВСУ периодически устраивают атаки дронами. Неонацисты бьют по объектам гражданской инфраструктуры, волонтерам, журналистам и мирным жителям.

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Трамп дерзко высказался в адрес России
Трамп допустил, что может встать на сторону Украины в конфликте с РФ
29 апреля 2025, 15:55

Фото: istockphoto/sb2010

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что может встать на сторону Украины из-за действий Москвы. Об этом хозяин Белого дома заявил изданию Atlantic.
«Не обязательно на сторону Зеленского, но на сторону Украины, да», — ответил республиканец на вопрос, могут ли действия российского лидера Владимира Путина изменить его сторону в кризисе.
Трамп добавил, что у него были проблемы с главой киевского режима, напомнив о скандале в Белом доме.

Владимир Зеленский устроил скандал в Белом доме 28 февраля. Тогда Трамп и его вице-президент Джей ди Вэнс указали украинскому политику на неуважение к «священному Овальному кабинету». Позже США приостановили оружейные поставки в ВСУ, но после извинений Зеленского — возобновили.

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Песков высказался о мирных переговорах
Песков: мирные переговоры являются приоритетом
29 апреля 2025, 15:26

Фото: istockphoto/Diy13

Выход на мирные переговоры находится в приоритете при том, что имеются юридические вопросы по поводу легитимности Владимира Зеленского. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.
«…В данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего. Первично начать этот переговорный процесс, все остальное уже носит вторичный характер», — прокомментировал Песков.
Зеленский утратил свою легитимность после 20 мая 2024 года, когда закончился его пятилетний президентский срок. Как отмечал Путин, на Украине произошла узурпация власти. Президент России подчеркивал, что по конституции Украины властью сейчас обладает Верховная рада.

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Скандал с Фадеевым, отношение к СВО, влиятельный отец: куда пропала певица Линда
29 апреля 2025, 14:44

Певица Линда (Фото: Инстаграм*/lindageyman)

29 апреля певица Линда празднует свой день рождения. Как сложилась ее жизнь после ухода с большой сцены и ссоры с Максимом Фадеевым, расскажет «Радио 1».

Ссора с Фадеевым

В 90-е продюсер раскрутил Линду (Светлану Гейман) до уровня звезды, однако позже их отношения разрушились. Женщина назвала причиной ссоры деньги. Тогда ей предложили контракт с Universal, но без Макса. Его это задело, отношения стали натянутыми. А когда у отца Линды, который финансировал клипы и студию, начались проблемы с деньгами, Фадеев и вовсе перестал заниматься продвижением артистки.

По словам Льва Геймана, в 1998 году Фадеев просто уехал за границу и исчез. Позже Фадеев заявил в социальных сетях, что не общается с певицей, потому что не уважает, а его песни по-прежнему дают ей возможность есть хлеб.

Певица Линда (Фото: Телеграм*/lindamusic)

Позиция по СВО

Светлана не делала никаких специальных заявление, не обсуждала тему спецоперацию со СМИ, не писала в интернете. В 2015 году певица призвала «остановить войну в Донбассе за семь минут» в акции на концерте в клубе Volta. В 2017 Линда попала на украинский сайт «Миротворец» за «незаконную деятельность» в Крыму, к которой украинские власти отнесли выступление в республике.

Как сейчас живет певица

В 2025 году Гейман исполнилось 48 лет. Певица выступает в России, причем не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и регионах.

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В США раскрыли, почему Украина скоро не сможет держать фронт
WSJ: у ВСУ вскоре кончатся снаряды из США, Украине станет сложнее держать фронт
29 апреля 2025, 14:39

Фото: iStock/undefined undefined

Американские боеприпасы в ВСУ закончатся в ближайшее время. Об этом информирует The Wall Street Journal.
Согласно информации издания, Европа не может обеспечить украинскую армию снарядами в полном объеме, что ставит под угрозу способность Киева держать линию фронта. По этой причине боевикам ВСУ придется «снизить темп стрельбы».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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