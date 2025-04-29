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Европа будет убеждать Киев не идти на перемирие с Москвой перед Днем Победы, пишут журналисты Advance. По мнению обозревателей, российская сторона более готова к миру, нежели украинская.
«Европейские лидеры в ближайшие десять дней будут в постоянном контакте с Киевом, чтобы тот ни в коем случае и ни под каким видом не шел навстречу Москве и не давал ей шансов торжествовать 9 Мая — в день, в котором сегодня даже больше символики, чем за все годы после 1945», — сказано в публикации.Президент России Владимир Путин объявил перемирие в период с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая. Москва считает, что киевскому режиму нужно последовать этому примеру. В документе сказано, что, если ВСУ нарушат перемирие, их ждет эффективный и адекватный ответ со стороны ВС РФ.
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