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Трамп заявил, что Украина очень скоро будет сокрушена, а он пытается ее спасти

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина очень скоро будет сокрушена. Об этом он сообщил в интервью журналу The Atlantic.
Американский лидер отметил, что он пытается спасти эту страну. Трамп напомнил, что именно он во время первого президентского срока предоставил Украине переносные ракетные комплексы Javelin, без которых, по его мнению, ВС РФ взяли бы Киев.

Глава США добавил, что конец Украины очень близок.

«Давайте посмотрим правде в глаза», — заключил Трамп.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Днепропетровской области эвакуируют семьи с детьми
В четырех селах Днепропетровской области эвакуируют семьи с детьми
29 апреля 2025, 17:12

Фото: istockphoto/reflection_art

Обязательную эвакуацию объявили в четырех селах Днепропетровской области Украины. Об этом сообщила Межевская территориальная община в соцсетях.
«С 25 апреля 2025 года в отдельных населенных пунктах Райпольского старостинского округа Межевской поселковой территориальной общины объявлена обязательная эвакуация принудительным способом семей с детьми или их законными представителями», — сказано в публикации.

По данным местных властей, имеются в виду населенные пункты Сухарева Балка, Райполе, Новоподгородное и Колона-Межевая. Причины эвакуации неизвестны.

Днепропетровская область граничит с подконтрольными киевскому режиму районами Донбасса.

Российская спецоперация по защите Донбасса от неонацистов ВСУ продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда боевики усилили обстрелы Донецкой народной республики.

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В Смоленской области обезвредили БПЛА ВСУ в лесу у деревни
В Смоленской области обезвредили украинский дрон у деревни Пискарево
29 апреля 2025, 16:47

Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr

Украинский дрон обезвредили в лесу у деревни Пискарево в Смоленской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Василий Анохин.
«Сегодня в лесном массиве в районе деревни Пискарево Дорогобужского района был обнаружен БПЛА. На место были направлены оперативные службы, которые обезвредили беспилотник», — сказано в публикации.
Анохин призвал жителей не приближаться к обломкам дронов для безопасности.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Боевики ВСУ периодически устраивают атаки дронами. Неонацисты бьют по объектам гражданской инфраструктуры, волонтерам, журналистам и мирным жителям.

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Стало известно, что задумала Европа против России на День Победы 9 мая
Advance: Европа будет убеждать Украину не идти на перемирие с РФ перед 9 мая
29 апреля 2025, 16:46

Фото: istockphoto/sinonimas

Европа будет убеждать Киев не идти на перемирие с Москвой перед Днем Победы, пишут журналисты Advance. По мнению обозревателей, российская сторона более готова к миру, нежели украинская.
«Европейские лидеры в ближайшие десять дней будут в постоянном контакте с Киевом, чтобы тот ни в коем случае и ни под каким видом не шел навстречу Москве и не давал ей шансов торжествовать 9 Мая — в день, в котором сегодня даже больше символики, чем за все годы после 1945», — сказано в публикации.
Президент России Владимир Путин объявил перемирие в период с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая. Москва считает, что киевскому режиму нужно последовать этому примеру. В документе сказано, что, если ВСУ нарушат перемирие, их ждет эффективный и адекватный ответ со стороны ВС РФ.

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Трамп дерзко высказался в адрес России
Трамп допустил, что может встать на сторону Украины в конфликте с РФ
29 апреля 2025, 15:55

Фото: istockphoto/sb2010

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что может встать на сторону Украины из-за действий Москвы. Об этом хозяин Белого дома заявил изданию Atlantic.
«Не обязательно на сторону Зеленского, но на сторону Украины, да», — ответил республиканец на вопрос, могут ли действия российского лидера Владимира Путина изменить его сторону в кризисе.
Трамп добавил, что у него были проблемы с главой киевского режима, напомнив о скандале в Белом доме.

Владимир Зеленский устроил скандал в Белом доме 28 февраля. Тогда Трамп и его вице-президент Джей ди Вэнс указали украинскому политику на неуважение к «священному Овальному кабинету». Позже США приостановили оружейные поставки в ВСУ, но после извинений Зеленского — возобновили.

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Песков высказался о мирных переговорах
Песков: мирные переговоры являются приоритетом
29 апреля 2025, 15:26

Фото: istockphoto/Diy13

Выход на мирные переговоры находится в приоритете при том, что имеются юридические вопросы по поводу легитимности Владимира Зеленского. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.
«…В данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего. Первично начать этот переговорный процесс, все остальное уже носит вторичный характер», — прокомментировал Песков.
Зеленский утратил свою легитимность после 20 мая 2024 года, когда закончился его пятилетний президентский срок. Как отмечал Путин, на Украине произошла узурпация власти. Президент России подчеркивал, что по конституции Украины властью сейчас обладает Верховная рада.

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