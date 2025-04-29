Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина очень скоро будет сокрушена. Об этом он сообщил в интервью журналу The Atlantic.
Американский лидер отметил, что он пытается спасти эту страну. Трамп напомнил, что именно он во время первого президентского срока предоставил Украине переносные ракетные комплексы Javelin, без которых, по его мнению, ВС РФ взяли бы Киев.
Глава США добавил, что конец Украины очень близок.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Глава США добавил, что конец Украины очень близок.
«Давайте посмотрим правде в глаза», — заключил Трамп.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова