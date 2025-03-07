Стало известно, как изменилось отношение Трампа к Зеленскому

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп смягчил свой тон по отношению к Владимиру Зеленскому, выступая перед обеими палатами американского конгресса, сообщив, что получил от него письмо, которое указывает на шаги к разрешению конфликта. Об этом заявил политолог-американист Егор Торопов. Он также прокомментировал само выступление американского лидера.
«Трамп, впрочем, как всегда, перекинул все проблемы на своего предшественника – Байдена. Он упомянул Байдена шестнадцать раз, что является беспрецедентным для такого рода речей. Следующее его заявление касается будущих побед. Что касается протестов со стороны демократов и республиканцев, еще с 2009 года они протестовали против некоторых заявлений президента, на то время Обамы», — поделился эксперт для Общественной Службы Новостей.В то же время в Кремле посоветовали не обольщаться насчет дружественных отношений России и США. В разговоре с «Газетой.Ru» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Штаты не являются дружественной страной для России. По его словам, сейчас оба государства пытаются реанимировать утраченные в последние годы двусторонние отношения.
«США в настоящий момент не являются нам дружественной страной, США являются страной, с которой мы сейчас пытаемся реанимировать и восстановить наши двусторонние отношения», — пояснил представитель Кремля.Читайте также:
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