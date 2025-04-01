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Трамп раскрыл, чего ждет от руководства РФ относительно ситуации на Украине

Трамп: США ожидают от России согласия на сделку по урегулированию на Украине
Дональд Трамп (Фото: 45office.com)

Дональд Трамп (Фото: 45office.com)

Дональд Трамп заявил о возможности достижения соглашения по Украине при участии России, выразив уверенность в готовности российского руководства к конструктивному диалогу. Об этом президент США сообщил журналистам в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что рассчитывает на выполнение договоренностей, ранее обсуждавшихся с Владимиром Путиным. Он ожидает согласия от российского руководства на сделку по урегулированию ситуации на Украине.

«Думаю, он реализует то, о чем он мне говорил. (...) Я не хочу вводить вторичные пошлины на его (президента РФ Владимира Путина) нефть», — уточнил Трамп.
Однако он не исключил необходимости ввести дополнительные пошлины на российскую нефть в случае срыва переговоров. По его словам, такие меры могут стать инструментом давления для обеспечения выполнения условий потенциальной сделки.

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Рогов: бойцы ВС РФ подняли флаг России в Разливе
31 марта 2025, 22:57

Фото: istockphoto/macky_ch

Российский триколор в Разливе, что у административной границы Донецкой народной республики и Днепропетровской области Украины подняли бойцы ВС РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя общественной палаты России Владимира Рогова.
«Наши войска подняли российский триколор в Разливе у границы Днепропетровской области. Зачистка этого населенного пункта от боевиков Вооруженных сил Украины фактически завершена», — прокомментировал собеседник журналистам.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года, когда боевики ВСУ усилили обстрелы мирных граждан Донбасса. Президент России Владимир Путин заявлял, что основной целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины.

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Названы страны ЕС, готовые продолжать вводить санкции против РФ
Великобритания, Германия и другие страны ЕС готовы к новым санкциям против РФ
31 марта 2025, 22:16

Фото: istockphoto/designer491

Шесть стран Евросоюза (ЕС) готовы ввести новые антироссийские санкции, сказано в совместном заявлении глав МИД государств и главы европейской дипломатии Каи Каллас. В частности, названы Франция, Польша, Италия, Испания, Германия и Великобритания.
«Мы вновь заявляем, что российские активы должны оставаться под арестом до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не возместит ей нанесенный ущерб», — сказано в документе.
Страны ЕС продолжают настаивать на ограничительных мерах в отношении российской стороны, пока Москва и Вашингтон занимаются урегулированием конфликта. Российско-американские переговоры прошли в Саудовской Аравии 24 марта.

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На Западе раскрыли ошибку Трампа в переговорах по Украине
Меркурис: Трамп начал переговоры по конфликту на Украине очень рано
31 марта 2025, 18:19

Фото: istockphoto/sb2010

Американский президент Дональд Трамп очень рано начал переговоры по украинскому конфликту. Об этом в беседе с YouTube-каналом «The Duran» рассказал аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Нужен настоящий кризис, когда русские прорвутся, когда ситуация станет по-настоящему опасной для Украины, чтобы люди, наконец собрались с мыслями и согласились бы на переговоры», — считает собеседник.
Трамп обещал прекратить конфликт на Украине «за сутки», затем политик сдвинул сроки, а позже и вовсе заявил, что «не назвал конкретную дату». При этом республиканец уже успел поругаться с Владимиром Зеленским в конце февраля во время визита последнего в Белый дом. Тогда должно было состояться подписание сделки по украинским редкоземельным металлам, но главе киевского режима указали на неуважение к США и попросили удалиться.

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#мир
#сша
#украина
#дональд трамп
#переговоры
#россия
#сво
#конфликт
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Трупный запах в домах и тела погибших: финский военный корреспондент Хейсканен рассказал об обстановке в Судже
31 марта 2025, 17:00

Фото: istockphoto / Evgeny555

Украинские военные устроили настоящий террор в Судже Курской области: убивали мирных жителей, грабили дома и не позволяли родным похоронить погибших. Запах смерти до сих пор витает в освобожденном городе. Финский военный журналист Кости Хейсканен снова побывал там вместе с бойцами «Ахмата» и рассказал aif.ru о том, что увидел своими глазами. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».

Суджа во время оккупации


ВСУ разгромили город: дома разрушены, квартиры разграблены, вещи выброшены и вывезены. По словам Хейсканена, украинские военные не только мародерствовали, но и выставляли украденное имущество на продажу.

«Мародеры выносили все, грабили по-страшному. Все квартиры перевернуты, в домах видны обыски: все вещи вывалены, в том числе в детских комнатах. Сейчас в украинских пабликах распродают имущество убитых и ограбленных людей приграничных территорий Курской области», — отметил журналист.

На украинских сайтах объявлений можно найти личные вещи жителей Суджи: от чехлов для телефонов до алкоголя. Кроме того, иностранные наемники, по словам Хейсканена, отбирали гаджеты у мирных жителей и прибивали их к стенам.

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Жертвы среди мирных жителей


Точное число погибших в Судже до сих пор не установлено. Боец «Ахмата» с позывным Имам сообщил журналисту, что в городе могут оставаться около 100 тел, которые пока невозможно эвакуировать из-за продолжающихся обстрелов.

«В Судже примерно до 100 убитых жителей находятся еще. В один день военный с позывным Имам нашел более 20 трупов мирных жителей города», — рассказал Хейсканен.

По его словам, в домах стоит трупный запах, а в подвалах могут оставаться тела погибших. Процесс эвакуации идет медленно: украинские войска продолжают обстреливать город, активно применяют дроны и артиллерию. О зверствах оккупантов свидетельствуют и местные жители. Российский дипломат Родион Мирошник привел рассказ одной из женщин:

«Сколько было случаев... Приходил — лицо в крови, руки в крови. То не вовремя остановился, то "паляница” не так сказал, то еще что-нибудь не так. У него нервная система начала давать сбой. Это, наверное, после того, как дом сгорел. Врачей же не было, и в течение пяти дней было плохо. Сын скончался. Похоронили в огороде в целлофановом пакете», — поделилась женщина.

Украинские военные не позволяли местным хоронить погибших, оставляя тела лежать на улицах.


Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Текущая ситуация в Судже


Журналист впервые посетил Суджу вскоре после ее освобождения. Теперь, спустя две недели, он отмечает, что разрушений стало больше — ВСУ продолжают наносить удары по городу.

«Дома, которые были целыми, когда российские войска вошли в Суджу, теперь разрушены. Украинцы без конца бьют по Судже, по домам. ВСУ будут биться за город, будут мстить», — сказал Хейсканен.

По его словам, над городом постоянно летают дроны, сбрасывающие боеприпасы, а также идет артиллерийский обстрел. Несмотря на опасность, не все местные жители готовы покинуть Суджу. Некоторые остаются из-за домашних животных, за которыми некому ухаживать.

«Разговаривали с местными, некоторые не хотят эвакуироваться. Там у них куры, свиньи, там всё», — поделился журналист.
По данным МЧС России, на данный момент из Суджи эвакуированы 676 человек.

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На Апачева составили протокол за мелкое хулиганство после вандализма в Судже
31 марта 2025, 16:47

Аким Апачев (Фото: Instagram*/akim_apache)

На рэпера Акима Апачева (Гасанова) составили административный протокол за мелкое хулиганство после вандализма в Судже. Информация размещена в Telegram-канале регионального главка МВД по Курской области. Полицейские пояснили, что исполнитель снимал свои действия на видео, а потом выложил в интернет.
«Сотрудники УМВД (...) ознакомились с записью, установили личность мужчины и его местонахождение», — сказано в сообщении.
О скандальной поездке Апачева в Суджу стало известно 23 марта. Местным жителям не понравились граффити рэпера в курском регионе. В соцсетях между ними и исполнителем завязалась перепалка, в ходе которой Апачев стал хамить, но позднее принес извинения.

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*Запрещен в РФ
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