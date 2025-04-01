Трамп раскрыл, чего ждет от руководства РФ относительно ситуации на Украине

Дональд Трамп (Фото: 45office.com)
Дональд Трамп заявил о возможности достижения соглашения по Украине при участии России, выразив уверенность в готовности российского руководства к конструктивному диалогу. Об этом президент США сообщил журналистам в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что рассчитывает на выполнение договоренностей, ранее обсуждавшихся с Владимиром Путиным. Он ожидает согласия от российского руководства на сделку по урегулированию ситуации на Украине.
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«Думаю, он реализует то, о чем он мне говорил. (...) Я не хочу вводить вторичные пошлины на его (президента РФ Владимира Путина) нефть», — уточнил Трамп.Однако он не исключил необходимости ввести дополнительные пошлины на российскую нефть в случае срыва переговоров. По его словам, такие меры могут стать инструментом давления для обеспечения выполнения условий потенциальной сделки.
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Мария Моисеева