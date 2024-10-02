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Стало известно, как мужчины на Украине массово избегают мобилизации

«Страна.ua»: на Украине мужчины массово оформляют опеку над недееспособными
02 октября 2024, 16:32
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Украинцы массово оформляют опеку над недееспособными ради отсрочки от военной службы по мобилизации. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Если до февраля 2022 года опекунство над дееспособными распределялось примерно поровну — 55% женщин и 45% мужчин, то в прошлом и текущем году из 13 тысяч судебных решений об опекунстве 80% предполагают перенос опеки на мужской пол.

Помимо опеки над дееспособными для получения отсрочки от мобилизации украинцы поступают в вузы. По словам министра образования Украины Оксена Лисового, в начале августа их доля составила около двухсот тысяч.



Напомним, 16 апреля этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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Время героев: как Отечество поддерживает участников СВО
02 октября 2024, 17:13

Более 53 тысяч человек заключили контракт с Министерством обороны с 1 января 2024 года. Об этом заявил Дмитрий Медведев, выступая перед командирами чеченских подразделений, которые сражаются в зоне СВО.
Медведев подчеркнул, что речь идет о контрактах, заключенных в пользу объединенной группировки войск. И эти люди отправятся в зону специальной военной операции. Он добавил, что процесс привлечения контрактников идет активно и в этом сильно помогают регионы.

Все участники спецоперации имеют активную гражданскую позицию. Это настоящие патриоты своей страны, которые не остались в стороне, а приняли решение поступить на военную службу по контракту, встав на защиту родины. Военные выполняют свой долг перед Отечеством, а государство в свою очередь заботится о своих защитниках и их семьях.

Так, при подписании контракта военнослужащий получает единовременную выплату от государства и региона. Сумма составляет не менее 800 тыс. рублей. Кроме того, при выполнении боевых задач в зоне СВО военнослужащий получает от 210 тыс. рублей ежемесячно. Также существуют дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год.

Также страна заботится дает возможность детям участников спецоперации поступить в лучшие ВУЗы страны на бюджетной основе. При этом дети погибших и раненых военных могут поступить без экзаменов.

При этом военнослужащие и члены их семей имеют право на льготную ипотечную программу. Им предоставляется возможность приобрести достойное жилье и использованием госсредств.

Кроме того, участникам СВО предоставляются различные льготные программы, среди которых получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, бесплатные школьные обеды детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, а также компенсация за коммунальные расходы.

Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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Венгрия заблокировала план ЕС по Украине
Сийярто: Венгрия заблокировала план ЕС отправить на Украину инструкторов для ВСУ
02 октября 2024, 17:03

Фото: istockphoto/xbrchx

Венгрия не пропустила план Евросоюза (ЕС) по отправке на Украину инструкторов для ВСУ. Об этом в соцсетях сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
«На это предложение мы говорим «нет», мы заявили службе внешних связей ЕС в Брюсселе, что в этой форме мы не можем поддержать предложение, попросили их его переработать», — прокомментировал министр.

Сийярто добавил, что инициатива ЕС может усилить напряженность в конфликте, а значит, это очень опасный шаг. Кроме того, подчеркнул Сийярто, может расшириться зона боевых действий.

Дипломат резюмировал, что Венгрия никак не участвует в подготовке украинских боевиков. Тем временем, миссия ЕС по подготовке киевских неонацистов скоро закончится. Она стартовала в ноябре 2022 года.

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#война
#сво
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В США назвали лучший мирный план для Украины
Риттер: Киеву повезет, если он сможет сохранить Одессу с Днепропетровском
02 октября 2024, 16:30

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Наилучшим планом для киевского режима станет возможность оставить себе Днепропетровск с Одессой, которых он все еще рискует лишиться. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works выразил экс-разведчик США Скотт Риттер.
«Сделка все еще на столе, но чем дольше вы ждете, тем увереннее становится решительная победа России. <…> Лучшее, что вы получите, это нейтралитет и надежда на то, что Россия будет достаточно добра, чтобы оставить <…> Днепропетровск, Одессу, Харьков, Суммы и Николаев», — пояснил собеседник.
Он добавил, что данные территории могут стать подконтрольными РФ и включенными в условия для мирного соглашения, особенно если учесть, что они являются плацдармом для ударов по городам РФ. В итоге Украина потеряет жизненно важные для экономики республики объекты, считает аналитик.

Ранее сообщалось, как мужское население Украины избегает быть мобилизованными в войска.

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В Госдуме высказались об уехавших из РФ Галкине* и Макаревиче*
Shot: Уехавшим из РФ Галкину* и Макаревичу* порекомендовали пойти на СВО
02 октября 2024, 16:27

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Уехавших из РФ артистов раскритиковали в Госдуме. Как пишет Shot, звезд Максима Галкина*, Аллу Пугачеву и Андрея Макаревича* назвали «пилигримами» и беженцами, которые могут раскаяться, признав свои ошибки. В частности, речь идет о службе в госпитале и на передовой.
«…И пока я не увижу от многочисленных «звёзд», которые здесь пока «ждунами» прикинулись и продолжают весёлые песенки петь, пока я не увижу деятельного раскаяния, я не могу их считать достойными гражданами нашей страны. Время всех рассудит», — сказал парламентарий Олег Нилов.
Его коллега, депутат Михаил Делягин тоже прокомментировал так называемую «миграцию» селебрити. Он считает, что знаменитости наверняка понимали, что их эстрада является завуалированным грабежом населения.

«Ну потом сбегут в Новую Зеландию, в чём проблема? Какая разница, куда бежать, если беженцы? Они понимали, что это не столько искусство, сколько грабёж. А когда вы у кого-то воруете деньги, вы его ненавидите. Это неважно: он вас может любить — вы его ненавидите», — резюмировал Делягин.
После начала спецоперации на Украине звезды отечественной эстрады разделились по данному вопросу на два лагеря — поддерживающих и осуждающих российские власти. Некоторые из тех, кто осуждает СВО, позволяли себе нелестные высказывания.

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*Признаны иноагентами в РФ
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Гладков: при атаке БПЛА ВСУ на грузовики под Белгородом погиб один человек
02 октября 2024, 16:01

Фото: istockphoto/NiseriN

Один человек погиб в результате атаки беспилотника со стороны ВСУ в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка два FPV-дрона атаковали движущиеся по дороге два грузовых автомобиля. В результате вражеской атаки погиб водитель одной из машин», — написал чиновник.

Кроме того, ранение получил водитель второй машины. Мужчину госпитализировали, у него минно-взрывная рана. После оказания медпомощи, ему позволили лечиться амбулаторно.

На месте происшествия работают экстренные службы, данные о последствиях уточняются.

Ранее Гладков сообщал о четырех пострадавших при обстреле ВСУ.

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#белгородская область
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#новости
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В Минобороны доложили последнюю ситуацию в Курской области
Минобороны: ВС РФ отразили три попытки ВСУ прорваться в Курской области
02 октября 2024, 15:44

Фото: istockphoto/N-sky

Российская армия отразила три попытки боевиков ВСУ прорваться в Курской области, доложили в Минобороны РФ. Все они были в районе населенного пункта Новый Путь.
«Потери противника составили около 50 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля», — пояснили в оборонном ведомстве.
Там добавили, что четыре украинских боевика приняли решение сдаться в плен. Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин объявил начало боевых действий. Он отмечал, что киевский режим осуществлял геноцид мирных граждан в течение восьми лет.

До этого сообщалось, что в Польше не смогли сформировать легион Украины, потому что не было желающих проходить службу.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
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#новости
#курская область
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В «Калашникове» представили обновленный БПЛА «Скат 350М»
«Калашников»: обновленный БПЛА «Скат 350М» стал менее уязвим для РЭБ
02 октября 2024, 14:50

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Обновленный разведывательный комплекс с БПЛА «Скат 350М» теперь может менять частоты в канале управления прямо во время полета, что повысило его стойкость для вражеских РЭБ. Об этом сообщили в Telegram-канале концерна «Калашников».
«Разведывательный комплекс с БЛА «Скат 350М» в ходе глубокой модернизации получил возможность менять частоты в канале управления прямо во время полета, благодаря чему увеличил стойкость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника», - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что все изменения в аппарат внесли исходя из запросов российских военных после того, как он был протестирован в боях.

Директор дивизиона БПЛА концерна Александр Лихачев пояснил, что устройство оснащено дополнительными антеннами. Это обеспечивает программное переключение между широко- и узконаправленными антеннами. При этом теперь линия связи между наземной станцией управления и НППУ увеличена до 500 метров. Благодаря этому обеспечивается безопасность операторов БПЛА.

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#рф
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Появились подробности отхода ВСУ из Угледара
BBC: попытки ВСУ выйти из Угледара были почти самоубийственными
02 октября 2024, 14:25

Фото: iStock/YakubovAlim

Попытки подразделений ВСУ выйти из Угледара были почти самоубийственными. Об этом пишет BBC, ссылаясь на военнослужащих 72-й украинской бригады.
По словам одного из боевиков ВСУ, удерживающие до последнего оборону Угледара украинские подразделения пытались покидать свои позиции в темное время суток. Они пытались пересекать минные поля, обходя трассу на Богоявленку из-за обстрелов ВС РФ.

«Днем это становилось почти самоубийственной миссией. После прорыва ВС России в центр Угледара ВСУ могли покинуть город только пешком», —говорится в статье.

Прежде сообщалось, что несмотря на то, что часть территории ДНР все еще находится под контролем украинских вооруженных сил и бои за её освобождение еще впереди, российские войска уже активно работают над разрушением логистических коммуникаций ВСУ в этом регионе. Это создает серьезные трудности для украинского командования в переброске подкреплений и доставке военной техники и боеприпасов в гарнизоны тех населенных пунктов, которые сейчас стремится освободить армия РФ.

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#вс рф
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Польша не смогла сформировать украинский легион из-за отсутствия желающих
02 октября 2024, 14:16

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Польша не смогла сформировать украинский легион, так как не было желающих вступить в него. Об этом рассказал министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире на портале Wirtualna Polska.
«Нет желающих. Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной, но мы не отвечаем за вербовку», — отметил Косиняк-Камыш.

По его словам, предполагалось, что довольно большое число украинцев захотят вступить в легион. Планировалось создать целую бригаду численностью в несколько тысяч человек, которую должны были оснастить техникой в польских частях за счет Варшавы. Однако этого не произошло, заключил министр обороны Польши.

Косиняк-Камыш также отметил, что Украина очень быстро забыла о предоставленном Польшей вооружении.

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