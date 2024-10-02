Стало известно, как мужчины на Украине массово избегают мобилизации

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Украинцы массово оформляют опеку над недееспособными ради отсрочки от военной службы по мобилизации. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Если до февраля 2022 года опекунство над дееспособными распределялось примерно поровну — 55% женщин и 45% мужчин, то в прошлом и текущем году из 13 тысяч судебных решений об опекунстве 80% предполагают перенос опеки на мужской пол.
Помимо опеки над дееспособными для получения отсрочки от мобилизации украинцы поступают в вузы. По словам министра образования Украины Оксена Лисового, в начале августа их доля составила около двухсот тысяч.
Напомним, 16 апреля этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
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Помимо опеки над дееспособными для получения отсрочки от мобилизации украинцы поступают в вузы. По словам министра образования Украины Оксена Лисового, в начале августа их доля составила около двухсот тысяч.
Напомним, 16 апреля этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
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Екатерина Коршунова