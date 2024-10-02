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Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что за созданием новой украинской баллистической ракеты стоит НАТО, которая хочет легализовать удары по РФ, при этом оставшись в стороне. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал, что новая украинская баллистическая ракета успешно завершила летные испытания.
По словам парламентария, Зеленскому следует не прятаться в подземных бункерах, а «привинтить к ракете седло и навсегда улететь на Запад», оставив свою страну в покое. Шеремет также подчеркнул, что Украина не способна к разработкам ракет.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По словам парламентария, Зеленскому следует не прятаться в подземных бункерах, а «привинтить к ракете седло и навсегда улететь на Запад», оставив свою страну в покое. Шеремет также подчеркнул, что Украина не способна к разработкам ракет.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова