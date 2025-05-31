Стало известно, как НАТО готовил ВСУ к вторжению в Курскую область
Алаудинов: НАТО более 6 месяцев готовил ВСУ к вторжению в Курскую область
Североальянс НАТО готовил боевиков ВСУ к нападению на Курскую область больше шести месяцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. Офицер подчеркнул, что натовский комитет собрал все имеющиеся у него ресурсы.
«Комитет штабов блока НАТО готовил такую сверхоперацию, которая по сути своей должна была быть гарантированно результативной. Собрали все ресурсы, которые только у них есть, все виды иностранной техники, подготовили бойцов. На протяжении более полугода эта операция готовилась ими, эти бойцы готовились в Англии и в других странах НАТО», — прокомментировал генерал-лейтенант.ВСУ вторглись в Курскую область в начале августа прошлого года. Украинское командование собиралось отвлечь ВС РФ от Донбасса, но план провалился. В апреле 2025 года российский регион был освобожден.