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Боевики ВСУ уязвимы за счет российских ракет «Искандер-М», пишут обозреватели Military Watch Magazine.
«Баллистические ракеты «Искандер-М» применяются против украинских зенитно-ракетных комплексов с 2024 года с большим успехом и выступают в роли множителя силы, значительно повышая уязвимость ВСУ», — сказано в публикации.Комплекс «Искандер» является высокоточным вооружением, чья дальность стрельбы составляет до 500 километров. Он способен ликвидировать почти любую цель, будь то комплекс ПВО, колонна техники или вражеский командный пункт.
В арсенале «Искандера» имеются крылатые и баллистические снаряды, которые почти неуязвимы для противника за счет ложных электронных помех, создаваемых на подлете к цели.
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Никита Кротов