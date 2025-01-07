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Стало известно, как одно оружие России повлияло на ВСУ в зоне СВО

MWM: боевики ВСУ уязвимы из-за российских «Искандеров»
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Боевики ВСУ уязвимы за счет российских ракет «Искандер-М», пишут обозреватели Military Watch Magazine.
«Баллистические ракеты «Искандер-М» применяются против украинских зенитно-ракетных комплексов с 2024 года с большим успехом и выступают в роли множителя силы, значительно повышая уязвимость ВСУ», — сказано в публикации.
Комплекс «Искандер» является высокоточным вооружением, чья дальность стрельбы составляет до 500 километров. Он способен ликвидировать почти любую цель, будь то комплекс ПВО, колонна техники или вражеский командный пункт.



В арсенале «Искандера» имеются крылатые и баллистические снаряды, которые почти неуязвимы для противника за счет ложных электронных помех, создаваемых на подлете к цели.

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#конфликт
В Грузии Макрону дали один совет
Кобахидзе ответил Макрону на слова об РФ фразой: я не могу комментировать ложь
07 января 2025, 17:28

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе не сможет «комментировать ложь» и рекомендует президенту Франции Эммануэлю Макрону следить за Украиной. Таким образом премьер-министр отреагировал на слова французского лидера о том, что российская сторона стала «намного агрессивней» к своим соседям. Кроме того, по словам Макрона, Россия хотела дестабилизировать выборы в республике.
«Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью ее уничтожения. Я говорю о том, что является реальной проблемой. Ложь я не смогу комментировать. Я комментирую ту проблему, перед которой сегодня находятся все — это уничтоженная Украина», — произнес Ираклий Кобахидзе грузинской прессе.
Выборы в грузинский парламент состоялись в конце октября прошлого года. По результатам голосования победила правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

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«Всегда»: стало известно о главном секрете Зеленского
Арестович* в офисе Зеленского все говорят на русском языке
07 января 2025, 17:09

Фото: istockphoto/FabrikaCr

В офисе Владимира Зеленского все без исключения говорят на русском языке, включая самого главу киевского режима. Об этом пишет «Лента.ру», цитируя экс-советника украинского офиса Алексея Арестовича*, внесенного Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
«Все переговоры велись на русском, все разговоры за кадром велись на русском. Офис президента — это место, где говорят на русском языке. Все без исключения, включая Зеленского. Всегда», — сказано в материале.
Уточняется, что Зеленский неуважительно относится к русскому языку, однако на украинском языке не было ни одного совещания.

«Человек говорит, что не уважает свой родной язык, язык своей матери, язык, на котором он вырос и сделал карьеру», — процитировали журналисты слова Арестовича*.
Перед этим стала известна главная цель интервью Зеленского журналисту из США Лексу Фридману.

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*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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«Один за всех и все за одного»: гранатометчик СВО из Татарстана о своей службе
Татар-Информ: боец СВО «Немец» рассказал о своей службе и мечтах
07 января 2025, 16:34

Фото: istockphoto/zim286

Боец СВО Андрей, чей позывной «Немец», рассказал о своей службе в зоне боевых действий журналистам «Татар-Информ». В настоящее время солдат в отпуске. Его дивизия стала для него второй семьей с негласным законом: «Один за всех и все за одного».
Несмотря на тяжелые военные будни, солдат не жалуется, поскольку его выбор — осознанный. «Немец» прошел курсы военного слаживания и отправился в бой. По счету сражение было вторым, где Андрей и был впервые ранен. Тогда боец вернулся в строй из госпиталя уже через пару дней. Однако второе ранение не заставило себя ждать.

«Мне «прилетело» в руку. Моему другу с позывным «Блесна» попало в ногу. Я оттащил товарища в безопасное место. Помогая друг другу, нам удалось выбраться из той заварушки, дождаться эвакуационную бригаду и остаться в живых. В третий раз меня ранило в апреле 2024 года, провалившись ночью в яму от снаряда при возвращении с боевой задачи, так называемой «откатке», я сломал ногу», — рассказал «Немец».

Он пояснил, что самое тяжелое в его службе — потеря боевых товарищей, особенно, когда их гибель происходит прямо на глазах. Так погиб друг Андрея, чей позывной «Маэстро».

«Только он забежал в блиндаж, как вслед залетел дрон», — добавил «Немец».

Несмотря на все тяготы, сил военному придают его мечты. Мужчина хочет создать семью, родить и воспитать детей.

«Победить и вернуться к мирной жизни», — заключил солдат.

Перед этим «Радио 1» публиковало историю пленного боевика ВСУ Николая Поцелуйко, которого обманули его же командиры. Читайте в нашем материале.

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Пленный боевик ВСУ рассказал про обман со стороны своего командования
Пленного боевика ВСУ Поцелуйко обманули, отправив на невыполнимое задание
07 января 2025, 13:42

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Пленного боевика ВСУ Николая Поцелуйко обманули его командиры, послав на заведомо невыполнимое задание. Показания украинского военнослужащего предоставили в Минобороны России.
По словам Поцелуйко, он проходил службу с весны 2022 года. Тогда его отправили водителем в медицинское подразделение. Мужчина убирался, рубил дрова, косил траву и привозил продукты в больницу.

«Два года я служил и меня ни разу не отправили на подготовку... Ротный сказал, чтобы собирался — «за тобой заедут», — пояснил Поцелуйко.
Он добавил, что командиры пообещали группе пожилых солдат, что те будут охранять безопасное место, но в итоге военнослужащие попали под обстрел.

Когда украинские боевики запросили эвакуацию, им отказали, пояснив, что заберут только раненых и пришлют еще двух человек, заключил пленник.

Ранее «Радио 1» публиковало последние новости спецоперации.

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Политолог ответил, поддержит ли Украину новый премьер-министр Канады
Дудаков: новый премьер-министр Канады может сократить поддержку Украины
07 января 2025, 12:42

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Кандидат в новые премьеры Канады Пьер Пуальевр, который может сменить на посту Джастина Трюдо, способен сократить поддержку Киева. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал политолог Малек Дудаков.
Эксперт отметил, что политики уделяют внимание киевскому режиму, поскольку в их стране большая украинская диаспора.

«Однажды он голосовал против соглашения о свободной торговле с Украиной, поэтому нельзя сказать, что он занимает максимально проукраинскую позицию. Но, учитывая работу с электоратом, с украинской диаспорой, какие-то вещи он им будет обещать», — пояснил Дудаков.
Стоит подчеркнуть истощение канадских военных арсеналов и негативную ситуацию в экономике, поэтому Украина, считает Дудаков, вряд ли может рассчитывать на огромную помощь.

Трюдо заявил о намерении уйти в отставку 6 января. Перед этим сообщалось, кем Трюдо был для США.

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Прокудин: объекты промышленной инфраструктуры пострадали в Херсонской области
07 января 2025, 11:54

Фото: istockphoto/aapsky

На подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадали объекты промышленной инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале проинформировал назначенный Киевом руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.
Он не уточнил, какие конкретно объекты имеются в виду.

Херсонская область стала российским регионом после сентябрьского референдума 2022 года. За присоединение к России проголосовало большинство. Помимо этого, субъектами РФ стали Запорожская область, а также Луганская и Донецкая народные республики.

Перед этим глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что боевики ВСУ за сутки атаковали четыре района, используя 95 снарядов.

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#сво
#конфликт
#херсонская область
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Стали известны последние события в Белгородской области
Гладков: боевики ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области 95 снарядами
07 января 2025, 11:26

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ за сутки выпустили по четырем районам Белгородской области 95 снарядов, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Чиновник уточнил, что противник использовал дроны, один человек пострадал, однако обошлось без госпитализации.
«В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Дмитриевка, Зимовенька и Середа, хуторам Балки, Гордюшкин и Мухин произведено 4 артиллерийских обстрела, в ходе которых выпущено 11 снарядов, и совершены атаки 9 беспилотников», — добавил Гладков.

Перед этим стало известно, какие планы ВСУ на курском направлении были сорваны.

Украина регулярно обстреливает российские приграничные территории. По мнению экспертов, боевики таким образом компенсируют свои фронтовые потери.

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На Западе раскрыли последствия отказа Украины от мирных переговоров с Россией
Профессор Дизен: большие потери ВСУ — последствия отказа Украины от переговоров
07 января 2025, 11:00

Фото: istockphoto/reflection_art

Огромные потери боевиков ВСУ на фронте — последствия отказа киевского режима от переговоров с Москвой, считает норвежский профессор Гленн Дизен, выразивший свое мнение в соцсетях.
«Любого, кто призывал к переговорам к течение трех лет, называли путинистом, поскольку единственным проукраинским вариантом было продолжение боевых действий. К чему это привело? Сотни тысяч украинских военных погибли, а страна потеряла 20 процентов территорий», — сказано в публикации.
Дизен подчеркнул, что сегодняшний диалог будет отличаться от предыдущих, потому что альянс НАТО с Украиной проигрывают в конфликте, и условия для них каждый день все жестче.

Накануне вечером, 6 января, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Вашингтон «убедить Россию» приступить к переговорам.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#конфликт
#новости
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В США заявили, что Украина вряд ли переживет еще один год боевых действий
WP: Украина вряд ли переживет еще один год разрушительного конфликта
07 января 2025, 10:19

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украина на фоне потерь ВСУ и нехватки личного состава вряд ли переживет еще один год разрушительного конфликта. Об этом сообщает The Washington Post.
Согласно информации издания, боевые действия, которые ведут российские войска, достигли «переломного момента». По оценке газеты, не следует спешить с поиском вариантов урегулирования конфликта, так как Штатам важно не допустить усиления РФ в результате украинского кризиса.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
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