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В офисе Владимира Зеленского все без исключения говорят на русском языке, включая самого главу киевского режима. Об этом пишет «Лента.ру», цитируя экс-советника украинского офиса Алексея Арестовича*, внесенного Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
«Все переговоры велись на русском, все разговоры за кадром велись на русском. Офис президента — это место, где говорят на русском языке. Все без исключения, включая Зеленского. Всегда», — сказано в материале.Уточняется, что Зеленский неуважительно относится к русскому языку, однако на украинском языке не было ни одного совещания.
«Человек говорит, что не уважает свой родной язык, язык своей матери, язык, на котором он вырос и сделал карьеру», — процитировали журналисты слова Арестовича*.Перед этим стала известна главная цель интервью Зеленского журналисту из США Лексу Фридману.
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*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Никита Кротов