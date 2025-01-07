Пленный боевик ВСУ рассказал про обман со стороны своего командования

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
Пленного боевика ВСУ Николая Поцелуйко обманули его командиры, послав на заведомо невыполнимое задание. Показания украинского военнослужащего предоставили в Минобороны России.
По словам Поцелуйко, он проходил службу с весны 2022 года. Тогда его отправили водителем в медицинское подразделение. Мужчина убирался, рубил дрова, косил траву и привозил продукты в больницу.
Он добавил, что командиры пообещали группе пожилых солдат, что те будут охранять безопасное место, но в итоге военнослужащие попали под обстрел.
Когда украинские боевики запросили эвакуацию, им отказали, пояснив, что заберут только раненых и пришлют еще двух человек, заключил пленник.
Ранее «Радио 1» публиковало последние новости спецоперации.
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«Два года я служил и меня ни разу не отправили на подготовку... Ротный сказал, чтобы собирался — «за тобой заедут», — пояснил Поцелуйко.
Он добавил, что командиры пообещали группе пожилых солдат, что те будут охранять безопасное место, но в итоге военнослужащие попали под обстрел.
Когда украинские боевики запросили эвакуацию, им отказали, пояснив, что заберут только раненых и пришлют еще двух человек, заключил пленник.
Ранее «Радио 1» публиковало последние новости спецоперации.
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Никита Кротов