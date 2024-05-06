Стало известно, как освобождение Котляровки повлияло на ход СВО

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Армия России освобождением села Котляровка отодвинула линию фронта на один километр, отбросив ВСУ на данное расстояние. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко отметил, что освобождение Котляровки от ВСУ стало вполне закономерным фактом после того, как российские военные заняли выгодные позиции на востоке и северо-востоке этого села. Именно поэтому ВС РФ смогли зайти в Котляровку.
напомним, 4 мая подразделения 47-й танковой дивизии Вооружённых сил РФ заняли населённый пункт Котляровка на Купянском направлении. Части ВСУ отступили, и село перешло под контроль российских войск.
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«Украинские позиции у нас были как на ладони, и противник нес довольно-таки ощутимые, регулярные потери в данном населенном пункте. Сейчас враг отошел к трассе Н-26, пытается там закрепиться на ранее оборудованных позициях. Украинские войска отброшены более чем на километр от Котляровки», — цитирует ТАСС Марочко.
напомним, 4 мая подразделения 47-й танковой дивизии Вооружённых сил РФ заняли населённый пункт Котляровка на Купянском направлении. Части ВСУ отступили, и село перешло под контроль российских войск.
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Элина Позднякова