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Российские силы полностью освободили посёлок Очеретино в Донецкой области, об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Самые ожесточённые бои на Донецком направлении продолжаются в городе Часов Яр.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские силы освобождают деревня за деревней. По его словам, Вооружённые силы Украины больше не могут сопротивляться, потому что в рядах ВСУ не осталось профессиональных военных.
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