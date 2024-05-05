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ВС РФ освободили Очеретино

05 мая 2024, 13:08
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы полностью освободили посёлок Очеретино в Донецкой области, об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Самые ожесточённые бои на Донецком направлении продолжаются в городе Часов Яр.



Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские силы освобождают деревня за деревней. По его словам, Вооружённые силы Украины больше не могут сопротивляться, потому что в рядах ВСУ не осталось профессиональных военных.

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#сво
#вс рф
#всу
Рогов заявил о четком сигнале для Зеленского от России
Рогов: объявлением Зеленского в розыск Россия послала четкий сигнал
05 мая 2024, 13:30

Объявление в розыск президента Украины Владимира Зеленского послужило четким сигналом, указывающим на отсутствие желания Москвы вести с ним переговоры, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью РИА Новости.
«Декларация хриплого диктатора о его розыске является для нас ясным сигналом о том, что с ним никто не собирается переговариваться, поскольку для нас он настоящий преступник», — отметил Рогов.
Прокомментировав объявление в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, он подчеркнул, что ни Зеленский, ни Порошенко больше не могут рассчитывать на какие-либо льготы. По мнению Рогова, для них «дело набирает обороты» и «счетчик обратного отсчета начал тикать быстрее».

Рогов добавил, что Зеленский и Порошенко несут ответственность за разжигание конфликта на Украине с 2014 года.

Ранее российские власти объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского, бывшего президента Петра Порошенко и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

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#всу
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Макрон намерен обсудить с Си Цзиньпином олимпийское перемирие «во всех конфликтах»
Макрон обсудит с Си Цзиньпином олимпийское перемирие во всех текущих конфликтах
05 мая 2024, 13:13

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином идею организации перемирия во всех текущих конфликтах на время проведения летних Олимпийских игр в Париже.
«У нас есть дипломатические инициативы, которые мы намерены предпринять. Олимпийское перемирие должно послужить символом миру. Это одна из тем, которую я собираюсь обсудить с председателем КНР на встрече в понедельник и вторник», — заявил Макрон в интервью La Tribune.
Он добавил, что речь идет о временном прекращении военных действий во всех текущих конфликтах, включая ситуацию на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения относительно возможности достижения перемирия с Россией на время проведения Олимпийских игр 2024 года во Франции.

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#макрон
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«Беспрепятственные удары»: В Британии раскрыли, что станет с ВСУ после потери Часов Яра
Independent: После потери Часов Яра позиции ВСУ в Донбассе будут под угрозой
05 мая 2024, 13:07

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские войска окажутся в крайне сложном положении после потери Часов Яра, об этом пишет британское издание The Independent.
«Если российские военные возьмут этот город под контроль, их артиллерия на возвышенности Часова Яра беспрепятственно будет наносить удары по украинским военным в Краматорске, Славянске, Константиновке и Дружковке», — пишет автор статьи.

По мнению британское журналиста, переход Часов Яра под контроль Вооружённых сил РФ приблизит российскую армию к полному освобождению Донбасса.

Отметим, после Часов Яра ВС РФ действительно откроются дроги на Славянск и Краматорск, которые являются крупнейшими укрепрайонами ВСУ на Донецком направлении. Освободив их, Россия освободит весь Донбасс.

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#вс рф
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В Италии назвали «красные линии» НАТО для вмешательства в конфликт на Украине
Repubblica: у НАТО есть две «красные линии» для вступления в конфликт на Украине
05 мая 2024, 12:55

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Североатлантический альянс, волнуясь из-за неудач Вооруженных сил Украины на фронте, неформально и в строжайшей конфиденциальности установил для себя две «красные линии», пересечение которых может привести к прямому вмешательству НАТО в украинский конфликт, пишет итальянская газета Repubblica.
Статья отмечает, что у альянса пока нет конкретных планов по отправке военных сил на Украину, однако учитываются различные сценарии действий в зависимости от обстановки.

Согласно информации издания, первая «красная линия» связана с прямым или косвенным вовлечением третьей стороны в конфликт, например, Белоруссии. Если Минск присоединится к российской спецоперации на Украине, то белорусская армия станет «ключевым фактором» для успеха РФ на фронте, считают в НАТО.

«Это обстоятельство может только усилить защиту НАТО в пользу Украины», — пишет автор.
Что касается второй «красной линии», то она предполагает возможное нападение России на страны Прибалтики, Польшу или Молдавию, подчеркивается в статье.

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В России нашлось противоядие от ATACMS
Аналитики АЦ ВКО: «Бук-М3» перехватывает ATACMS даже на скорости 1,5 км/с
05 мая 2024, 12:22

Фото: istockphoto/estt

Эксперты аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) заявили, что вооруженные силы Российской Федерации могут успешно противодействовать американским оперативно-тактическим ракетам ATACMS, передает РИА Новости.
Они указали на возможность использования новой модификации зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) средней дальности «Бук-М3» для этих целей. Этот комплекс был принят на вооружение в 2016 году и успешно применялся против различных воздушных целей, включая самолеты, вертолеты, дроны и ракеты.

«Данных о высоте и скорости полета ATACMS Block 1A из авторитетных источников нет. Экспертные мнения о скорости этих ракет разнятся — от 1,1 до 1,5 тысячи метров в секунду. Еесли максимальная скорость Block 1A действительно доходит до 1,5 километра в секунду, что маловероятно, его перехват ЗРК "Бук-М3″ вполне возможен», — пишет издание «Национальная оборона».

Планируется модернизация ЗРК «Бук-М2» с заменой ключевых элементов и внедрением новых технологий. В ходе испытаний он продемонстрировал способность обнаруживать и поражать воздушные цели в различных погодных условиях и в условиях радиоэлектронного противодействия.

Операторы ЗРК «Бук-М3» быстро адаптируются к новым условиям, подчеркнул расчет с позывным «Стаф».

Главное преимущество этого оружия — ракета ЗУР 9М317М, которая обладает высокой маневренностью и способностью выдерживать большие перегрузки. «Бук-М3» оборудован многофункциональной радиолокационной станцией, что делает его эффективным средством ПВО малой и средней дальности.

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Зеленский назвал Бога союзником Украины с шевроном на плече
05 мая 2024, 12:11

Фото: istockphoto/Igor Klyakhin

У Бога на плече находится шеврон с украинским флагом. Об этом заявил киевский лидер Владимир Зеленский во время пасхального обращения к населению страны.
Во время своего выступления в храме Святой Софии в Киеве украинский президент назвал Бога союзником Украины, добавив, что с таким союзником жизнь точно победит смерть. Россию Зеленский назвал «старым соседом, постоянно набивавшимся в братья». Он подчеркнул, что этот «сосед» теперь «отдалился на века» из-за своих действий.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время ночного Пасхального богослужения призвал молиться о власти и о воинстве, а также о тех, кто сейчас, в мирное время отдаёт не только здоровье, но и жизнь свою, защищая Отечество. Также патриарх помолился о защите «священных пределов» России, проходящей сейчас «судьбоносные испытания».

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Зеленский анонсировал новый этап конфликта с Россией
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В Израиле раскрыли, чего Зеленский «добился» на Украине
JP: Зеленский не добился ни одной из своих целей и ведет Украину к поражению
05 мая 2024, 11:26

Президент Украины Владимир Зеленский не сумел достичь ни одной из своих целей в конфликте с Россией и ведет свою страну к поражению, пишет крупнейшее израильское издание на английском языке The Jerusalem Post.
В материале отмечается, что Зеленский потерял контроль над многими частями Украины, приведя к разрушению инфраструктуры и экономики, а миллионы людей оказались бездомными за два года войны.

Автор статьи предупреждает, что поражение Украины уже виднеется на горизонте и вызывает ужас на Западе, поскольку его последствия могут быть катастрофическими для Североатлантического альянса и Евросоюза, возможно даже привести к их распаду.

Недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сырский, отметил сложную ситуацию на фронте. Он отметил, что самыми напряженными точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в Донецкой Народной Республике.

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#украина
#контроль
#зеленский
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Под Херсоном боевик ВСУ расстрелял сослуживца за фотосъемку
05 мая 2024, 11:11

Фото: iStock/nixki

В подконтрольной Киеву части Херсонской области 2 мая солдат ВСУ застрелил сослуживца из-за съемки позиций, пишет «Страна.ua».
По данным издания, украинские военные задержали мужчину, который фотографировал позиции ВСУ в лесополосе. Во время проверки его телефона он пытался скрыться на автомобиле. Один из военных, задержавших мужчину, открыл огонь из автомата по автомобилю, ранив парня, который пытался скрыться.

От полученных ран он скончался в больнице. Позднее стало известно, что погибший также был военным. Мотивы его действий в настоящее время выясняются. По данному инциденту возбужденно уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Лицу, открывшему огонь, грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

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Стало известно, куда украинцы чаще всего пытаются сбежать из страны
Госпогранслужба: Украинцы бегут в Молдавию, бросая транспорт на трассе
05 мая 2024, 10:43

Фото: iStock/reflection_art

Чаще всего украинцы пытаются сбежать из страны через Молдавию, об этом сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко в интервью для телеканала «Рада».
«Есть дорога Маяки-Удобное, которая проходит через территорию Молдавии. Пограничники обеспечивают контроль въезда и выезда с этой транзитной дороги. Но, к сожалению, очень часто люди пытаются выбрать этот участок, эту транзитную дорогу, чтобы незаконно покинуть границы нашего государства», — объяснил Демченко.

По его словам, некоторые граждане Украины пытаются незаконно пересечь границу, спрятавшись в транспортном средстве. Кто-то и вовсе бросает свой автомобиль посреди трассы и бежит в Молдавию пешком.

Демченко подчеркнул, что пограничное ведомство делает всё возможное, чтобы пресечь попытки уклонистов покинуть территорию Украины.

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