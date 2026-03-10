Стало известно, сколько людей погибло от атак ВСУ за неделю

10 марта 2026, 08:13

Мирошник: от атак ВСУ за неделю погибли 30 мирных жителей

Фото: iStock/Irina Piskova

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил о гибели 30 мирных жителей в результате обстрелов украинских вооруженных формирований с 2 по 8 марта. Об этом пишет РИА Новости.