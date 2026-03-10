Стало известно, сколько людей погибло от атак ВСУ за неделю
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил о гибели 30 мирных жителей в результате обстрелов украинских вооруженных формирований с 2 по 8 марта. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, за указанный период 183 человека получили ранения, среди них девять несовершеннолетних. Атаки боевиков привели к тому, что на российской территории выпустили не менее 3563 боеприпасов. Наибольшее число пострадавших зафиксировали в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике.
Мирошник отметил, что большинство жертв стали результатом атак с использованием ударных дронов. За неделю от налетов шести БПЛА пострадали 151 человек, что составило около 82% от общего числа пострадавших. По его данным, украинские формирования целенаправленно атакуют объекты энергетики, создавая невыносимые условия для жизни граждан.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: