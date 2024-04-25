ВС РФ выбили ВСУ с важных позиций в районе Часова Яра

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На Донецком направлении наши войска улучшили свое положение, выбив подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В ходе активных боевых действий юго-восточнее населенного пункта Часов яр, между Красным (Ивановское) и Клещеевкой ВС РФ удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций, расположенных на господствующей высоте», — написал Марочко в своём Telegram-канале.
В настоящее время российские бойцы закрепляются на новых рубежах и перегруппировываются для дальнейших действий.
Кроме того, по словам Марочко, штурмовые подразделения ВС РФ ночью провели успешные атаки на восточной окраине Часова Яра. Противник понёс большие потери и оставил занимаемые позиции.
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Элина Позднякова