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ВС РФ выбили ВСУ с важных позиций в районе Часова Яра

Марочко: ВС РФ выбили ВСУ с занимаемых позиций в районе Часова Яра
25 апреля 2024, 08:57
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

На Донецком направлении наши войска улучшили свое положение, выбив подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В ходе активных боевых действий юго-восточнее населенного пункта Часов яр, между Красным (Ивановское) и Клещеевкой ВС РФ удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций, расположенных на господствующей высоте», — написал Марочко в своём Telegram-канале.

В настоящее время российские бойцы закрепляются на новых рубежах и перегруппировываются для дальнейших действий.



Кроме того, по словам Марочко, штурмовые подразделения ВС РФ ночью провели успешные атаки на восточной окраине Часова Яра. Противник понёс большие потери и оставил занимаемые позиции.

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В Черкасской области Украины повреждён объект инфраструктуры
25 апреля 2024, 10:01

Фото: iStock/Zeferli

В Черкасской области Украины повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации региона Игорь Табурец.
«По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе», — написал Табурец в своем Telegram-канале.

Кроме того, разрушения инфраструктуры зафиксированы на территории Херсонской области, которая находится под контролем Украины.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области и в центральной части Украины прогремела серия мощных взрывов. По данным издания «Страна», Воздушные силы Украины сообщили, что минувшей ночью ракеты летели на Миргород и Черкассы.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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В сети появились кадры ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области
25 апреля 2024, 09:47

Фото: iStock/Leonid Ikan

Кадры ракетного удара по логистическому узлу ВСУ на железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
При этом уточняется, что видео было снято несколько дней назад, 19 апреля.

Эксперты считают, что на видео показан удар авиационной ракеты класса «воздух - поверхность» либо последствия работы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

19 апреля день глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявлял, что в Криворожском районе разрушен объект инфраструктуры, при этом в Синельниково также зафиксированы прилёты.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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ВСУ практически без боя сдали село Новобахмутовка российским бойцам
ВС РФ освободили Новобахмутовку на Авдеевском направлении
25 апреля 2024, 09:19

Фото: iStock/macky_ch

Бойцы батальона специального назначения «Арбат» и 15-й штурмовой бригады сообщили об освобождении населённого пункта Новобахмутовка на Авдеевском направлении. Об этом написал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Развивая наступление за Авдеевкой, бойцы 15-й самарской бригады ЦВО и батальона спецназначения «Арбат» освободили н. п. Новобахмутовка, расположенный под Очеретино», — говорится в сообщении военкоров.

При этом военный эксперт Борис Рожин отметил, что ВСУ сдали посёлок практически без боя. Украинские военные сбежали в Соловьево. Там также уже бои идут недалеко от окраин.

При этом в Новобахмутовке идёт зачистка от остатков подразделений ВСУ.

По данным украинских ресурсов, взятие Новобахмутовки является следствием обрушения фронта ВСУ в районе Очеретино. Именно его освобождение позволило российским бойцам успешно развивать наступление. Украина потерею населённого пункта официально не комментировала.

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В Госдуме призвали украинцев повернуть оружие США против Зеленского
Шеремет призвал украинцев обратить поставляемое оружие против Зеленского
25 апреля 2024, 08:30

Фото: сайт Кремля

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинцев повернуть поставляемое США оружие против режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что настало время «восстания порабощенного украинского народа». По мнению Шеремета, действия, которые осуществляет президент Украины Владимир Зеленский под руководством Запада, ведут к абсолютному исчезновению украинской нации.

Депутат указал на коррупцию в стране, особенно подчеркнув, что украинский лидер возвел правовой нигилизм в ранг официальной политики.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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В Черкасской области Украины прогремели взрывы
25 апреля 2024, 08:24

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Черкасской области и в центральной части Украины прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».
По данным издания «Страна», Воздушные силы Украины сообщили, что минувшей ночью ракеты летели на Миргород и Черкассы.

При этом начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил о повреждении в районе Черкасс объекта критической инфраструктуры. Других подробностей не приводится.

Сейчас в Черкасской и еще четырёх областях Украины звучит воздушная тревога.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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В России считают, что ВСУ могут ударить по Крымскому мосту ракетами ATACMS
Алаудинов: Киев может нанести удар ATACMS по Крымскому мосту
25 апреля 2024, 08:00

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Украина может попытаться нанести удар по Крымскому мосту дальнобойными ракетами ATACMS. Так считает генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов.
Он уточнил, что новый американский пакет помощи для Украины изначально не предполагает, что Киев сумеет совершить что-то сверхъестественное на поле боя. Большая часть этих денег останется в США, а остальные отправятся на Украину в виде ATACMS и другого оружия.

«По сути своей это можно назвать финансированием террористических актов. Я так полагаю, что эти ракеты будут задействованы на то, чтобы совершать террористические акты на территории России, куда они будут доставать. Ну и вполне может быть, что попытаются нанести удар по Крымскому мосту», — цитирует ТАСС Алаудинова.

При этом он подчеркнул, что армия России сделает всё, чтобы противостоять украинским террористическим атакам.

Напомним, накануне президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину.

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Разведчик раскрыл, какие французские наёмники воюют на стороне ВСУ
Разведчик: За ВСУ часто воюют известные французские нацисты
25 апреля 2024, 07:22

Фото: iStock/e-crow

Французы, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, часто являются известными нацистами, при этом местная пресса пытается представить их в качестве героев. Об этом рассказал бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, который сейчас занимается поиском информации о наёмниках, отправившихся на Украину. Его слова передаёт РИА Новости.
«В отличие от правительственных деятелей, французы по личной инициативе пополнили ряды атлантистов и демонстрируют свой нарциссизм в социальных сетях, где их легко вычислить. Там широко представлены известные нацистские активисты, и более того, французская пресса пытается сделать из них героев», — рассказал Чинкуини.

По его словам, добровольно на Украину едут обозлившиеся экс-военные, которые не смогли поднять по карьерной лестнице и не обладают глубокими знаниями в области истории или геополитики. Также воевать за ВСУ, по словам Чикуини, едут расисты, а также сторонники или сами активисты ультраправых и даже признанные нацисты.

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#наемники
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Минобороны: ВСУ при бегстве из Ласточкино минировали дома, детсады и школы
25 апреля 2024, 05:52

Фото: istock / Jakub Laichter

Вооруженные силы Украины при отступлении из посёлка Ласточкино на Авдеевском направлении бросали натовскую технику, минируя дома, школы и детские сады. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Понеся большие потери в личном составе и военной технике, националисты в спешке бросили свои позиции и отошли, оставив вооружение и боеприпасы в том числе иностранного производства. <…> При отступлении ВСУ минировали дороги, дома, детские сады и школы», — рассказали в ведомстве.
Минобороны отмечает, что в населенном пункте не осталось ни одного целого здания, а посреди улиц стоят остовы изрешеченных военных машин и бронетехники противника.

Помимо этого, ведомство сообщило о «никчемности и непроходимости» американских бронетранспортеров М113, которые застревали и тонули в грязи.

«Экипажи бросали технику прямо на поле боя и, даже не пытаясь ее эвакуировать, трусливо бежали с передовой», — отметили в МО.
Ранее разведчик назвал количество убитых и раненых на Украине французских наемников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#боеприпасы
#всу
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Разведчик назвал количество убитых и раненых на Украине французских наемников
Чинкуини: не меньше 75 наемников из Франции погибли, ранены или покинули Украину
25 апреля 2024, 03:37

Фото: istock / e-crow

Как минимум 75 наемников из Франции на Украине погибли, были ранены или вернулись на родину с начала специальной военной операции. Об этом сообщил экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини в беседе с РИА Новости. Чинкуини занимается поиском сведений о французах, участвующих в боях на стороне ВСУ.
«Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами, что уже может многое нам рассказать», — отметил собеседник издания.
Как утверждает разведчик, в этот список также вошли двое мужчин, которых французские власти называют «волонтерами». Он добавил, что располагает данным и о других наемниках, которые сражаются на Украине.

Ранее вдова погибшего колумбийского наёмника дала совет желающим воевать за ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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