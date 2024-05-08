Стало известно, как освобождение Кисловки повлияет на ход СВО

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Освобождение села Кисловка в Харьковской области позволило российским военным выровнять линию фронта, чтобы продвигаться к Купянску. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Сейчас у Кисловки выровнена линия фронта, проведена перегруппировка, в дальнейшем будут накоплены силы и средства для дальнейшего продвижения по направлению Купянска. Также в данном районе перерезаются некоторые логистические узлы украинских боевиков», — цитирует ТАСС Марочко.
Он отметил, что украинские военные будут чувствовать себя, «мягко говоря, некомфортно» на данном участке ЛБС.
Марочко также рассказал, что Кисловку удалось освободить после установления контроля ВС РФ над селом Табаевка, после чего российские военные смогли занять стратегически важные высоты. После этого удары армии России стали более точными, а бойцы ВСУ начали нести серьёзные потери, заключил военный эксперт.
Об освобождении Кисловки стало известно 28 апреля.
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