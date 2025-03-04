Стало известно, как повлиял скандал Трампа и Зеленского на перспективы мира на Украине

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Скандал между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским отсрочил возможное перемирие на Украине. Об этом заявил политолог Юрий Светов, напомнив о том, что американский сенатор от Демпартии Джим Хаймс накануне встречи в Овальном кабинете посоветовал главе киевского режима «показать средний палец» Трампу.
«Президент Украины это и сделал. А теперь как отреагирует Трамп на эту ситуацию, нужно подождать и посмотреть. Вполне возможно, что Зеленский отступит и сделка по редкоземельным металлам не состоится, но это не имеет никакого значения. Главное, что перспективы мира на Украине, сейчас они отодвинуты», — поделился эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».В свою очередь политолог Антон Орлов обратил внимание на другой аспект встречи Зеленского с Трампом. В разговоре с RT аналитик указал, что, несмотря на полную осведомленность американцев в функционировании экономики Украины и подробном списке потерь ВСУ, глава киевского режима все равно решил развязать спор, что делает его «чужим человеком» в мире политики.
«Зеленский как будто имеет отдаленное представление, как собирается информация для лидеров крупных государств... Но он решил сознательно в беседе проявить агрессию с подачей: «А вас у нас не было», — заявил Орлов.Читайте также:
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