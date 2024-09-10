Стало известно, как разрешится украинский конфликт

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Конфликт на Украине возможно разрешить только на поле боя. В этом уверен американский политолог Джон Миршаймер.
«Я думаю, единственное, что изменит ход войны в Украине и направление дипломатических отношений США и Украины, это если ВСУ потерпят поражение. Я думаю, что происходящее на полях сражений имеет наибольшее значение», — заявил Миршаймер в интервью YouTube-каналу ShanghaiEye.
Он также выразил уверенность в том, что Украина и дальше будет нести огромные потери, что в дальнейшем вынудит киевские власти начать переговоры с Москвой.
Политолог отметил, что на сегодняшний день инициатива находится в руках армии России. По его словам, в случае продолжения конфликта россияне заберут у Украины еще больше территорий. В итоге Киев будет вынужден признать, что больше не может воевать и начнет переговоры с Россией, которая выступит там победителем.
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