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Стало известно, как разрешится украинский конфликт

Миршаймер: украинский конфликт разрешится только на поле боя
10 сентября 2024, 18:26
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Конфликт на Украине возможно разрешить только на поле боя. В этом уверен американский политолог Джон Миршаймер.
«Я думаю, единственное, что изменит ход войны в Украине и направление дипломатических отношений США и Украины, это если ВСУ потерпят поражение. Я думаю, что происходящее на полях сражений имеет наибольшее значение», — заявил Миршаймер в интервью YouTube-каналу ShanghaiEye.

Он также выразил уверенность в том, что Украина и дальше будет нести огромные потери, что в дальнейшем вынудит киевские власти начать переговоры с Москвой.



Политолог отметил, что на сегодняшний день инициатива находится в руках армии России. По его словам, в случае продолжения конфликта россияне заберут у Украины еще больше территорий. В итоге Киев будет вынужден признать, что больше не может воевать и начнет переговоры с Россией, которая выступит там победителем.

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Армия России начала масштабное контрнаступление в Курской области
10 сентября 2024, 19:05

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские бойцы приступили к масштабному контрнаступлению в Курской области и уже имеют определенные успехи всего за полтора часа. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, за минувшие сутки российские бойцы освободили более 10 км территории курского приграничья. А после начала масштабного контрнаступления уже освободили село Гордеевка всего за 1,5 часа.

Уточняется, что в наступлении приняли участие бойцы 155-й бригады морской пехоты. Они зашли в Гордеевку сразу четырёх сторон и оперативно выдавили оттуда боевиков ВСУ. Противник понес значительные потери и покинул свои позиции в российском населенном пункте.

Вечером 10 сентября армия России наступает в районах Апанасовки и Мартыновки, продолжая операцию по освобождению Суджанского района Курской области.

Ранее военный аналитик Юрий Подоляка также сообщал о хороших новостях из Курской области.


«Курское направление: очень хорошие новости уже есть. Но подробности немного позже. Чтобы не навредить. Хотя противник уже в курсе. Люлей отгребает и бросает позиции», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.

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Силы ПВО сбили авиационную бомбу ВСУ в приграничном районе Курской области
10 сентября 2024, 17:35

Фото: istockphoto/e-crow

В приграничном районе Курской области дежурными силами противовоздушной обороны сбита украинская авиационная бомба. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.
В своём телеграм-канале он уточнил, что уничтоженная авиабомба была управляемой. Врио губернатора также поблагодарил за службу бойцов ПВО, благодаря бдительности и чёткой работе которых удалось избежать разрушений и жертв среди мирного населения.

Не умея добиться успехов в ходе боевых действий, киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов. В Курской области ВСУ стали всё чаще применять управляемые авиационные бомбы. Пока российские системы ПВО успешно с ними справляются.

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В Госдуме предложили использовать внедорожники с зенитными установками против БПЛА
Депутат Иванов предложил применять машины с зенитными установками против БПЛА
10 сентября 2024, 16:02

Фото: iStock/ZenitX

Депутат Госдумы Максим Иванов сообщил о намерениях обсудить в членами комитета по обороне использование так называемых «техничек» – внедорожников с зенитными установками – для защиты от украинских беспилотников. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что такие внедорожники, на которых размещены зенитные установки, помогли бы многим районам, подвергающимся атакам БПЛА со стороны Украины.

Также он выразил уверенность, что таких машин достаточное количество в регионах, поэтому необходимо лишь получить разрешение.

Иванов уточнил, что украинские дроны летают низко и медленно, поэтому их легко подбить с помощью «технички». Такие машины часто можно увидеть во время боевых действий в Африке, на Ближнем Востоке и Афганистане. Они недорогие в эксплуатации и мобильны, заключил депутат.

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#госдума
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#военная техника
#бпла
#всу
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«Ответят сполна»: Слуцкий прокомментировал атаку БПЛА на Раменское
Слуцкий об атаке в Раменском: за все теракты киевский режим ответит сполна
10 сентября 2024, 15:08

Фото: пресс служба губернатора и правительства МО

За все теракты киевский режим ответит сполна. Об этом заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, пишет РИА Новости.
Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины.

Слуцкий выразил слова поддержки жителям Раменского и отметил, что враг старается посеять панику среди граждан России, а также привести к дестабилизации внутри страны.

«Но не добьется этого никогда! За все теракты Зеленский и Ко ответят сполна», — сказал он.

По его словам, атака БПЛА — это новый террористический акт «фашиствующей хунты Зеленского». Он отметил, что укронацисты, испытывая поражения на фронте, решили атаковать жилые районы и нападать на спящих мирных жителей.

«Это полное нарушение всех норм гуманитарного международного права, но в этом вся сущность террористического режима кровавого клоуна», — заключил депутат.

Губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил, что восемь человек пострадали при атаке беспилотника в подмосковном Раменском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Герасимов — Сырский: 7:1»: Главком ВСУ пытается скрыть провалы армии на фронте
Нардеп Безуглая обвинила Сырского в желании скрыть провалы ВСУ на фронте
10 сентября 2024, 14:50

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая считает, что главком ВСУ Александр Сырский намеренно пытается скрыть неудачи украинской армии на поле боевых действий.
«Сырский приказал разделить в докладах генштаба ВСУ покровское (до переименования украинскими властями – красноармейское – ред.) направление на два: покровское и новое кураховское (южнее), чтобы прорывы россиян продолжались на кураховском, а выделенный узкий покровский вроде бы оставался "стабильнее"», — написала Безуглая в своем Telegram-канале.

Она также иронично поздравила Сырского с открытием нового направления.

По словам Безуглой, всего за шесть месяцев пребывания Сырского на посту главкома ВСУ он открыл несколько направлений – харьковское, торецкое, кураховское, но закрыл авдеевское, Крынки и Работино, язвительно отметив, что Украине они были не нужны, и русские смогли забрать их себе.

«Герасимов — Сырский: 7:1», — заключила Безуглая.

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Фрагменты сбитого дрона упали на две улицы в Кашире
10 сентября 2024, 14:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Обломки сбитого беспилотника упали на территорию двух улиц в Кашире, повредив детсад и частный дом. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Шувалов.
«Ночью обломки БПЛА упали на улицах Горького и Луговой в Кашире-1. Осколками повреждены остекление дошкольного отделения и жилого дома на территории частного сектора. Других повреждений и жертв нет. На месте работают сотрудники экстренных служб», – написал Шувалов в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что обломки дронов также упали на Каширское шоссе, из-за этого некоторое время было перекрыто движение.

Как ранее сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, минувшей ночью ПВО сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

По данным Минобороны, за ночь силы ПВО нейтрализовали над российскими регионами 144 украинских дрона, из них около 20 – над Московской областью.

В городе Раменское были атакованы две многоэтажки. Погибла 46-летняя женщина, восемь человек ранены. Повреждено 54 из 100 квартир. Власти обещали помочь с ремонтом и восстановлением жилья. Кроме того, Воробьёв пообещал, что, как только зайти в подъезд будет безопасно, жильцы вместе со спасателями смогут забрать домашних питомцев, необходимые вещи и документы.

Для безопасности полётов гражданских воздушных судов были введены временные ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.

Осколки сбитого ночью беспилотника упали на территории подмосковного аэропорта Жуковский. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. На территории работают следователи и оперативные службы.

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«Дружественный огонь»: ВСУ обстреливают друг друга в Курской области
Боец ВС РФ: подразделения ВСУ обстреливают друг друга в Курской области
10 сентября 2024, 14:09

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Отдельные части ВСУ неоднократно обстреливали друг друга в Курской области из-за плохого сообщения между друг другом. Об этом рассказал командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Север», с позывным «Лазарь», его слова передает РИА Новости.
«Мы наблюдали за действиями противника, были такие моменты, когда противник не знал, где мы находимся, заезжал в соседнюю лесополосу и наносил дружественный огонь по своим подразделениям, мы это наблюдали в течение двух дней», — рассказал «Лазарь».

По его словам, это не один раз и происходило из-за некачественной организации и плохой связи между разными подразделениями ВСУ.

Боец добавил, что, оказавшись в лесополосе, где обитал противник, российская группа хотела уничтожить боевиков ВСУ, однако те начали стрелять друг по другу, после чего оставили свои позиции. Тогда российским силам удалось зайти в Гапонов лес, заключил боец ВС РФ.

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Жители Курской области получат до 150 тысяч рублей за потерю имущества в зоне ЧС
10 сентября 2024, 13:59

Фото: istockphoto/N-sky

Жителям Курской области выплатят до 150 тысяч рублей в качестве компенсации за утрату имущества в зоне чрезвычайной ситуации. Это касается в первую очередь тех девяти муниципальных образований, из которых по решению оперативного штаба граждан временно переселили.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов. В своём телеграм-канале врио губернатора написал, что пострадавшие жители Курской области получат финансовую поддержку, если они утратили имущество в результате обстрелов ВСУ. Сумма будет составлять от 75 до 150 тысяч рублей, в зависимости от степени утраты.

Алексей Смирнов также отметил, что в Большесолдатском, Суджанском, Кореневском и Глушковском районах министерство обороны РФ определило размеры территорий, на которых проведение работы оценочных комиссий пока невозможно. Там будет применяться упрощённая процедура получения финансовой помощи, сказал врио губернатора Курской области.

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ВС РФ уничтожили все обслуживающие Харьков ТЭЦ, сообщил Шмыгаль
10 сентября 2024, 13:57

Фото: iStock/lapandr

Российские военные уничтожили все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), обслуживавшие Харьков. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что в настоящее время в город и пригород завозятся мобильные котельные, которые позволят заменить разрушенное оборудование.

Ранее в этот день секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что Москва незадолго до вторжения ВСУ в Курскую область согласилась на предложение Турции о прекращении ударов по энергетическим объектам. Однако украинская сторона категорически отказалась от такой договорённости.

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*запрещённая в России террористическая организация
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