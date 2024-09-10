ВС РФ уничтожили все обслуживающие Харьков ТЭЦ, сообщил Шмыгаль

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Российские военные уничтожили все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), обслуживавшие Харьков. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что в настоящее время в город и пригород завозятся мобильные котельные, которые позволят заменить разрушенное оборудование.
Ранее в этот день секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что Москва незадолго до вторжения ВСУ в Курскую область согласилась на предложение Турции о прекращении ударов по энергетическим объектам. Однако украинская сторона категорически отказалась от такой договорённости.
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Анастасия Чинкова