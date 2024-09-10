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ВС РФ уничтожили все обслуживающие Харьков ТЭЦ, сообщил Шмыгаль

10 сентября 2024, 13:57
Фото: iStock/lapandr

Фото: iStock/lapandr

Российские военные уничтожили все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), обслуживавшие Харьков. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе брифинга.


Он подчеркнул, что в настоящее время в город и пригород завозятся мобильные котельные, которые позволят заменить разрушенное оборудование.

Ранее в этот день секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что Москва незадолго до вторжения ВСУ в Курскую область согласилась на предложение Турции о прекращении ударов по энергетическим объектам. Однако украинская сторона категорически отказалась от такой договорённости.

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Фрагменты сбитого дрона упали на две улицы в Кашире
10 сентября 2024, 14:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Обломки сбитого беспилотника упали на территорию двух улиц в Кашире, повредив детсад и частный дом. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Шувалов.
«Ночью обломки БПЛА упали на улицах Горького и Луговой в Кашире-1. Осколками повреждены остекление дошкольного отделения и жилого дома на территории частного сектора. Других повреждений и жертв нет. На месте работают сотрудники экстренных служб», – написал Шувалов в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что обломки дронов также упали на Каширское шоссе, из-за этого некоторое время было перекрыто движение.

Как ранее сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, минувшей ночью ПВО сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

По данным Минобороны, за ночь силы ПВО нейтрализовали над российскими регионами 144 украинских дрона, из них около 20 – над Московской областью.

В городе Раменское были атакованы две многоэтажки. Погибла 46-летняя женщина, восемь человек ранены. Повреждено 54 из 100 квартир. Власти обещали помочь с ремонтом и восстановлением жилья. Кроме того, Воробьёв пообещал, что, как только зайти в подъезд будет безопасно, жильцы вместе со спасателями смогут забрать домашних питомцев, необходимые вещи и документы.

Для безопасности полётов гражданских воздушных судов были введены временные ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.

Осколки сбитого ночью беспилотника упали на территории подмосковного аэропорта Жуковский. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. На территории работают следователи и оперативные службы.

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«Дружественный огонь»: ВСУ обстреливают друг друга в Курской области
Боец ВС РФ: подразделения ВСУ обстреливают друг друга в Курской области
10 сентября 2024, 14:09

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Отдельные части ВСУ неоднократно обстреливали друг друга в Курской области из-за плохого сообщения между друг другом. Об этом рассказал командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Север», с позывным «Лазарь», его слова передает РИА Новости.
«Мы наблюдали за действиями противника, были такие моменты, когда противник не знал, где мы находимся, заезжал в соседнюю лесополосу и наносил дружественный огонь по своим подразделениям, мы это наблюдали в течение двух дней», — рассказал «Лазарь».

По его словам, это не один раз и происходило из-за некачественной организации и плохой связи между разными подразделениями ВСУ.

Боец добавил, что, оказавшись в лесополосе, где обитал противник, российская группа хотела уничтожить боевиков ВСУ, однако те начали стрелять друг по другу, после чего оставили свои позиции. Тогда российским силам удалось зайти в Гапонов лес, заключил боец ВС РФ.

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Жители Курской области получат до 150 тысяч рублей за потерю имущества в зоне ЧС
10 сентября 2024, 13:59

Фото: istockphoto/N-sky

Жителям Курской области выплатят до 150 тысяч рублей в качестве компенсации за утрату имущества в зоне чрезвычайной ситуации. Это касается в первую очередь тех девяти муниципальных образований, из которых по решению оперативного штаба граждан временно переселили.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов. В своём телеграм-канале врио губернатора написал, что пострадавшие жители Курской области получат финансовую поддержку, если они утратили имущество в результате обстрелов ВСУ. Сумма будет составлять от 75 до 150 тысяч рублей, в зависимости от степени утраты.

Алексей Смирнов также отметил, что в Большесолдатском, Суджанском, Кореневском и Глушковском районах министерство обороны РФ определило размеры территорий, на которых проведение работы оценочных комиссий пока невозможно. Там будет применяться упрощённая процедура получения финансовой помощи, сказал врио губернатора Курской области.

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Армия России знает, как прогнать ВСУ из Курской области — Песков
Песков: у армии России есть план по выдавливанию боевиков ВСУ из Курской области
10 сентября 2024, 13:35

Фото: iStock/N-sky

Армия России имеет планы по выдавливанию украинских сил из курского приграничья. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках брифинга, отвечая на вопросы журналистов.
«Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично», — заявил Песков.

По последним данным, наступление ВСУ в Курской области удалось остановить. Армия России гонит противника с занятых территорий и обстреливает места скопления живой силы Украины из авиации и артиллерии.

Сегодня стало известно, что силы противника удалось вытеснить из курского села Борки, где был зафиксирован заход частей ВСУ. На протяжении суток за населенный пункт велись тяжелые бои, боевики вынуждены были отступить с тяжелыми потерями.

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Участники СВО рассказали депутату ГД Иванову о преимуществе дронов ВСУ
10 сентября 2024, 13:25

Фото: iStock/vadimrysev

Бойцы СВО заявили, что ВСУ имеют превосходство по численности и качеству дронов, а небо в прифронтовой территории находится под контролем противника. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.
«Утром созванивался с товарищами на СВО. Они сейчас на передовой в Херсонской области. К слову, разговорились про беспилотники. Парни сказали дословно: "Передайте в Москве, что производство ФПВ надо увеличивать не в 5 раз, а в 50 раз"», — написал Иванов в своем Telegram-канале.

По его словам, российские бойцы рассказали, что ВСУ имеют преимущество по числу и качеству дронов, а небо в прифронтовой зоне находится под контролем противника. Участники СВО отметили, что украинцы запускают дроны даже в кромешной темноте, так как они оборудованы «крутыми» камерами ночного видения.

При этом Иванов все-таки добавил, что прогресс в снабжении ВС РФ беспилотниками по сравнению с 2022 годом есть. Однако депутат подчеркнул, что работы еще очень много. Нам нужны не тысячи, а сотни тысяч дронов, заключил он.

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ВС РФ ударили по украинским аэродромам и цеху производства БПЛА
10 сентября 2024, 12:51

Фото: Минобороны РФ

Российские войска нанесли удар по аэродромам и цеху производства беспилотников на Украине. Об этом Минобороны РФ сообщило в своей ежедневной сводке новостей из зоны СВО.
Также ВС РФ уничтожили пусковую установку от РСЗО M270 MLRS производства США.

В общей сложности за минувшие сутки российские войска поразили 134 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракет и артиллерийского оружия.

Также российское оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ освободили сразу четыре населённых пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Речь идёт о Галицыновке, Григоровке, Красногоровке и Водяном.

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Генерал Липовой пояснил, почему БПЛА ВСУ долетают до Москвы и Подмосковья
Генерал Липовой: ВСУ применяют тактику москитного роя для атак по РФ
10 сентября 2024, 12:47

Фото: iStock/aapsky

ВСУ, атакуя территории России, применяют тактику москитного роя и одновременно запускают большое количество беспилотников, чтобы хоть один достиг цели. Об этом рассказал Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.
«ВСУ применяют тактику москитного роя, когда одновременно запускают большое количество дронов в надежде, что хотя бы один прорвется к цели. Они летят на предельно малой высоте, до 50 метров, идут с огибанием рельефа, где могут, опускаются до 5 метров, где препятствия — чуть выше», - пояснил Липовой в беседе с NEWS.ru.
Он также добавил, что основная часть вражеских беспилотников уничтожается российскими средствами ПВО.

Кроме того, генерал считает, что дроны, атаковавшие столичный регион, были запущены с территории Украины.

Таким образом, Липовой считает, что Украина перешла к тактике террора, запугивая и уничтожая мирное население.

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Глава ДНР Пушилин: обстрелы продолжаются, но ситуация меняется в лучшую сторону
10 сентября 2024, 12:21

Фото: сайт Кремля

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что от обстрелов Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике на прошедшей недели погибли 6 человек. Однако он отметил, что ситуация постепенно улучшается по мере отодвигания линии фронта. Об этом глава ДНР сказал в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, 58 человек были ранены, среди которых есть дети. Он отметил, что разрушено и повреждено было 50 домостроений. Помимо этого, есть объекты инфраструктуры, которые после обстрелов боевиков были достаточно серьезно повреждены.

«Тем не менее, мы видим, что ситуация меняется. Пусть не так быстро, но это действительно очень четко коррелирует с тем, как отодвигается линия фронта», — сказал он.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Согласно сводке Минобороны РФ, за минувшие сутки в ДНР были освобождены четыре населенных пункта: Водяное, Галицыновка, Красногоровка и Григоровка.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

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Всё больше украинцев хотят мирных переговоров с Россией, пишет WSJ
10 сентября 2024, 12:08

Фото: iStock/Kagenmi

Всё больше жителей Украины выступают за проведение мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на сообщения проживающих на Украине граждан.
Западная общественность уже устала от происходящего конфликта. Такие же мысли высказывают и жители Украины, написал журнал, приведя слова украинского командира.

Активный рост жителей, выступающих за любую мирную сделку с Москвой, начался после неудачного контрнаступления ВСУ в прошлом году.

Собеседница издания, муж которой был мобилизован в ряды ВСУ, согласилась с тем, чтобы Украина отказалась от потерянных земель ради мира.

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