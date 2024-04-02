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Замкомбата с позывным «Лагерь» рассказал о работе 1486-ого ленинградского полка, 4-ой бригады на подступах к Клещеевке.
Он отметил, что российским бойцам приходится работать на голой местности и фактически закрепляться в земле.
До этого советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский комментировал ситуацию с взятыми под российский контроль стратегически важные укрепрайоны противника у Часова Яра.
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«Где низинкой можно пройти, где как, где уже на высоту подняться. Люжбины дают нам одновременно и сложности, и преимущество. Так, в ней можно затаиться, спрятаться от тех же «птичек», — поделился с военкором RT Владом Андрицей «Лагерь».
«Особенность отбитых нами участков в их стратегической важности, ну и, соответственно, перспективах», — отмечал в беседе с «Царьградом» Кимаковский.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что армия России успешно продвигается вперёд после провала украинского контрнаступления.
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Мелисса Тимофеева