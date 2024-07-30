Стало известно, как служат бывшие заключенные в ВСУ

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Бывшие осужденные, служащие в ВСУ, живут в отдельных бараках. Об этом сообщают журналисты издания «Страна». Известно, что есть и другие особенности. По словам бывших зэков, им не положены увольнительные и отпуска, посылки тщательно проверяются другими военнослужащими, а телефоны запрещены, хотя есть у многих украинских военных.
«Живем в отдельном бараке, но питаться ходим в общую столовую. Сбежавших возвращают обратно в колонию, им добавляют срок за дезертирство», — рассказал боевик ВСУ Алексей М.
Обучают экс-заключенных по ускоренной программе за месяц, а еще для них есть ночные проверки на алкогольное опьянение, поэтому они не могут покинуть часть ни под каким предлогом.
Издание отметило, что треть бывших зэков, подписавших контракты, отбывали наказания за убийства, вымогательство и бандитизм.
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