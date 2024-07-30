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Российские военные развивают наступление на Покровск в ДНР. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.
«Полностью зачищена Новоселовка Первая», — указано в сообщении.
По данным канала, успешные бои также ведутся в районе села Волчье. По некоторым данным, село уже полностью занято российскими военными. Боевики ВСУ понесли большие потери и продолжают откатываться.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.
Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Ленинское Донецкой народной республики. Кроме этого, штурмовики ВС РФ успешно прорвали оборону украинских войск в Часовом Яре, ДНР.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
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