Украинский генерал высказался о ситуации на фронте

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Экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что военным ВСУ не удается сдержать продвижение российских сил. Об этом пишет РИА Новости.
«Вообще-то задача стратегической оборонной операции, первая, это остановить продвижение российских подразделений, которое они осуществляют с конца прошлого года. На текущий момент нам это не удается», — такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
Генерал считает, что в ближайшее время успехи Российской Федерации могут достигнуть стратегического масштаба.
Ранее сообщалось, что военные ВС РФ освободили населенный пункт Ленинское Донецкой народной республики. Кроме этого, российские штурмовики успешно прорвали оборону украинских войск в Часовом Яре, ДНР.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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