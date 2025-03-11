Стало известно, как спасти жизнь в случае прилета БПЛА

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Минувшей ночью на территории России сбили 337 украинских беспилотников, 91 из них — в Московской области. Это была самая массированная атака ВСУ на российские регионы.
Руководитель противопожарного центра «Самоспас», экс-сотрудник МЧС России Илья Маликов в беседе с «Радио 1» сообщил, что когда БПЛА прилетел и риски потерь возрастают, нужно ставить в приоритет собственное здоровье и не поддаваться панике.
По его словам, предотвратить возможность залета дрона в окна можно с помощью сети или решетки.
Он добавил, что не стоит хранить легковоспламеняющиеся продукты горения на балконе.
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«Следует отойти от окон, сесть на пол, спуститься в подвальное помещение. Если вы в автомобиле, то из него рекомендуется выйти. Сложнее ситуация обстоит в торговых центрах, где арендаторы по максимуму используют стеклянные витрины. Стёкла в разговоре об атаках БПЛА становятся синонимом опасности. Поэтому нужно от них отойти», — сказал эксперт.
По его словам, предотвратить возможность залета дрона в окна можно с помощью сети или решетки.
«Но если всё-таки покупать ничего не хочется, то существует множество альтернатив. Против мощной взрывной волны стеклопакеты заклеивают различным материалом: изолентой, скотчем, пленкой и сеткой для уменьшения вибраций окна. Когда стекло разбивается, перечисленные подручные средства удерживают осколки, тем самым предотвращая их разлет на значительные расстояния», — объяснил Маликов.
Он добавил, что не стоит хранить легковоспламеняющиеся продукты горения на балконе.
«Не лишним будет воздушно-эмульсионный огнетушитель в доме. Надо научиться им пользоваться», — посоветовал экс-сотрудник МЧС России.
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Анастасия Панченко