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Стало известно, как спасти жизнь в случае прилета БПЛА

Руководитель «Самоспас» Маликов: спасти дом от БПЛА можно с помощью решетки
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Минувшей ночью на территории России сбили 337 украинских беспилотников, 91 из них — в Московской области. Это была самая массированная атака ВСУ на российские регионы.
Руководитель противопожарного центра «Самоспас», экс-сотрудник МЧС России Илья Маликов в беседе с «Радио 1» сообщил, что когда БПЛА прилетел и риски потерь возрастают, нужно ставить в приоритет собственное здоровье и не поддаваться панике.

«Следует отойти от окон, сесть на пол, спуститься в подвальное помещение. Если вы в автомобиле, то из него рекомендуется выйти. Сложнее ситуация обстоит в торговых центрах, где арендаторы по максимуму используют стеклянные витрины. Стёкла в разговоре об атаках БПЛА становятся синонимом опасности. Поэтому нужно от них отойти», — сказал эксперт.

По его словам, предотвратить возможность залета дрона в окна можно с помощью сети или решетки.

«Но если всё-таки покупать ничего не хочется, то существует множество альтернатив. Против мощной взрывной волны стеклопакеты заклеивают различным материалом: изолентой, скотчем, пленкой и сеткой для уменьшения вибраций окна. Когда стекло разбивается, перечисленные подручные средства удерживают осколки, тем самым предотвращая их разлет на значительные расстояния», — объяснил Маликов.

Он добавил, что не стоит хранить легковоспламеняющиеся продукты горения на балконе.

«Не лишним будет воздушно-эмульсионный огнетушитель в доме. Надо научиться им пользоваться», — посоветовал экс-сотрудник МЧС России.

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США заявили о продвижении в переговорах с Киевом
CBS News: Уолтц заявил о движении к цели в переговорах с Киевом
11 марта 2025, 18:27

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Американская сторона продвигается в диалоге с Украиной, заявил журналистам советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. Его цитирует журналист CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсетях.
«Мы движемся к цели», — прокомментировал Уолтц во время перерыва.
По словам корреспондента телеканала, встреча делегаций США и Украины продолжается.

Переговоры идут в Джидде Саудовской Аравии. Со стороны США диалог ведут Уолтц с госсекретарем Марко Рубио, со стороны Украины — руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак и глава МИД Украины Андрей Сибига.

Ранее Ермак заявлял The Guardian, что Киев должен получить от США гарантии безопасности.

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В ВСУ признали, что били по нефтепроводу «Дружба»
Командование ВСУ взяло ответственность за атаку дронов на нефтепровод «Дружба»
11 марта 2025, 18:10

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Командование украинских боевиков взяло на себя ответственность за атаку дронами нефтепровода «Дружба». Об этом говорится в Telegram-канале генштаба ВСУ.
«Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции «Стальной конь» (Орловская область России), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода «Дружба» и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта «Усть-Луга» в Ленинградской области», — сказано в сообщении.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что венгерское руководство рассматривает атаку на нефтепровод со стороны ВСУ в качестве нападения на свою независимость.

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#мир
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Ермак призвал не допустить прекращения огня на Украине без гарантий Киеву
11 марта 2025, 17:48

Фото: istockphoto/reflection_art

Нельзя допустить прекращения огня на Украине без гарантий безопасности Киеву, заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак в беседе с The Guardian.
«Надежное сдерживание поможет гарантировать, что любое прекращение огня имеет наилучшие шансы стать прочным миром. Европа не может допустить прекращения огня, которое служит только для того, чтобы позволить России перевооружиться, восстановить свои силы и вернуться за новыми украинскими землями и ресурсами», — сказал он.
Ранее в Минобороны России заявляли, что Киев ударил дронами по Москве и Московской области, чтобы демонстративно показать способность продолжать боевые действия в преддверии американо-украинских переговоров.

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#мир
#россия
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Сийярто назвал неприемлемыми нападения ВСУ на нефтепровод «Дружба»
Сийярто: атака ВСУ на «Дружбу» является нападением на суверенитет Венгрии
11 марта 2025, 17:18

Фото: iStock/rarrarorro

Власти Венгрии расценивают атаку ВСУ на измерительную станцию нефтепровода «Дружба» как нападение на свой суверенитет. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в видеообращении, которое опубликовано в соцсетях.
По его словам, энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета. Министр подчеркнул, что его должны уважать.

Сийярто отметил, что нефтепровод «Дружба» имеет важное значение для снабжения государства, поскольку если его эксплуатация будет невозможна, то поставка нефти в Венгрию и Словакию будет практически полностью прекращена.

Данная атака со стороны Вооруженных сил Украины неприемлема, заключил венгерский политик.

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Депутат Рады Дмитрук осудил атаку БПЛА ВСУ на Москву в день переговоров с США
11 марта 2025, 17:11

Фото: iStock/olegda88

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал атаку украинских беспилотников на Москву в день переговоров Киева и США в Саудовской Аравии.
«Это так по-мирному - запустить самое большое количество дронов по Москве за все время большой войны в день переговоров», — с сарказмом написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

Напомним, по данным Минобороны РФ, минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 337 вражеских беспилотников над регионами страны. При этом 91 БПЛА сбили в Московской области, где при атаке погибли три человека и 17 пострадали.

В оборонном ведомстве РФ считают, что атакой по Москве и Подмосковью киевский режим решил показать свою способность вести боевые действия и дальше в преддверии переговоров Украины и США.

Сегодня в Саудовской Аравии проходят переговоры между украинскими и американскими представителями.

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