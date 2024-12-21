«Трампа ждет сюрприз»: в США неожиданно оценили Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Новоизбранный американский президент Дональд Трамп встретится с сильно изменившимся российским коллегой Владимиром Путиным со времен первого срока республиканца. Об этом в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Трампа ждет сюрприз: Владимир Путин, с которым он встретится сейчас, — это не тот Владимир Путин, которого он знал восемь лет назад. Это другой Владимир Путин, и он будет гораздо более жестким переговорщиком, чем все, с кем Дональд Трамп когда-либо сталкивался», — сказал бывший силовик.Дональд Трамп станет хозяином Белого дома 20 января 2025 года после своей инаугурации. Как предполагают эксперты, уже на следующий день Трамп может устроить переговоры по конфликту на Украине, поскольку обещал урегулировать его «за сутки».
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