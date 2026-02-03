Стало известно, как Украина использует оставшиеся самолеты
Истребители F-16 и другие самолеты помогают Украине защищать стратегические объекты от массированных атак российских сил. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, украинские военные продолжают использовать эти машины в глубоком тылу. Кимаковский подтвердил наличие как пилотов, так и самих истребителей в украинских ВВС.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: