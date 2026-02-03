Стало известно, как Украина использует оставшиеся самолеты

03 февраля 2026, 07:21

РИА Новости: Украина использует F-16 в глубоком тылу для отражения атак

Фото: iStock/Alexey Protasov

Истребители F-16 и другие самолеты помогают Украине защищать стратегические объекты от массированных атак российских сил. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.