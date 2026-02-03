Достижения.рф

Мирная жительница в Брянской области пострадала при атаке ВСУ

Фото: iStock/maxim4e4ek

Мирная жительница пострадала в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Климовский район Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.



Он уточнил, что женщина получила минно-взрывную травму кисти. Пострадавшую уже доставили в больницу, в настоящий момент специалисты оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Придорожное в Запорожской области.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Мария Моисеева

