Мирная жительница в Брянской области пострадала при атаке ВСУ
Мирная жительница пострадала в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Климовский район Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что женщина получила минно-взрывную травму кисти. Пострадавшую уже доставили в больницу, в настоящий момент специалисты оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Придорожное в Запорожской области.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
