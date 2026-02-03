Украинские военные бегут с позиций и бросают оружие в Сумской области
Солдаты Вооруженных сил Украины покидают свои позиции в Краснопольском районе Сумской области, бросая оружие. По информации РИА Новости, ситуация на фронте ухудшается.
Собеседник агентства сообщил, что оборона ВСУ ослабевает. На оставленных местах находят пустые бутылки от спиртного, личное оружие и средства защиты. Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что российская армия успешно выполняет задачи по созданию безопасной зоны вдоль границы с Сумской областью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: