Освобождение Лысовки под Торецком, новые атаки ВСУ из Сумской области в сторону границы РФ: последние новости СВО на 7 мая

Фото: istockphoto/ Denniro
ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская и Белгородская области
Украинские военные не прекращают попытки захватить приграничные территории на направлениях Тёткино и Глушково. Несмотря на значительные потери в живой силе и технике, командование ВСУ продолжает отправлять штурмовые отряды в сторону государственной границы РФ.
За минувшие сутки ВС РФ предотвращены четыре попытки прорыва линии фронта. Дважды на участке между Рыжевкой и Тёткино украинские войска пытались прорваться и закрепиться на российской территории. Движение войск было своевременно выявлено и остановлено. Большая часть живой силы ликвидирована, остатки групп блокированы в приграничных районах, ведутся работы по зачистке местности.
На территорию России также было совершено нападение из населённого пункта Павловка в направлении населённого пункта Новый Путь. В результате применения барражирующих боеприпасов и FPV-техники противник понёс значительные потери.
Расширение зоны контроля в Сумской области продолжается. Подразделения ВС РФ за минувшие сутки успешно продвинулись более чем на полтора километра в районе сёл Водолаги, Беловоды и Локня.
Покровское направление
На данном направлении активные боестолкновения разворачиваются по всей линии фронта. Министерство обороны РФ официально заявило об освобождении Лысовки.
В населённом пункте Котляровка продолжается операция по зачистке территории. На данный момент она находится на завершающей стадии. На Новопавловском участке активно действует российская авиация. За минувшие сутки был уничтожен мост через реку Солёная.
Гусев: над Воронежской областью уничтожили семь БПЛА ВСУ
Торецкое направление
На западе Торецка российские военные добились определённых успехов в районе населённых пунктов Новая Полтавка и Новоленовка. Продолжается наступление на позиции ВСУ в Старой Николаевке и в направлении Романовки.
ВКС России нанесли удары по укреплениям противника в населённом пункте Плещеевка. Кроме того, в районах Дружбы и Дылеевки продолжаются локальные боевые действия.
Угледарское направление
На этом направлении отмечается значительное продвижение ВС РФ. Подразделения РФ приблизились к восточным границам населённых пунктов Новополь и Зелёное Поле, а также заняли несколько позиций к востоку от Новодаровки.
В окрестностях Фёдоровки штурмовые группы вытеснили противника с ряда стратегически важных возвышенностей. С мест поступает информация о том, что российские войска практически достигли границ посёлка Отрадный.
В окрестностях Богатыря не утихают ожесточённые столкновения. Российская авиация проводит работу по уничтожению укреплений ВСУ в районе села, а операторы беспилотных летательных аппаратов наносят удары по тыловым позициям противника, что затрудняет его логистику.
Краснолиманское направление
Российские войска активно расширяют зону контроля в районах Торского и Колодезей. С территории села Новое продолжаются атаки ВС РФ в сторону Зелёной Долины, а также ведутся наступательные операции в Липовом и Редкодубе. Кроме того, отмечается продвижение российских войск из Макеевки в направлении Петровского.
Читайте также:
Собянин: силы ПВО Минобороны отразили атаку семи БПЛА, летевших на Москву
«Показывал, как ВСУ издеваются над детьми»: сестра бойца ВС РФ о новости про обмен
Российский десант успешно отбивает атаки ВСУ на границе Курской области
Елена Генералова