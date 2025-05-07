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В столице Украины Киеве и ряде соседних областей, включая Житомирскую, Черниговскую, Сумскую и Полтавскую, объявлена воздушная тревога. По информации городской военной администрации, в Киеве зафиксированы взрывы, что подтверждают местные СМИ.
Глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о падении обломков в Соломенском и Святошинском районах. Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил информацию о взрывах, отметив один из инцидентов, который привел к пожару в Соломенском районе.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова